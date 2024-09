AKTIEN IM FOKUS/Airlines im Blick/Bericht: Kerosin-Steuervorteil könnte bleiben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Bericht über einen verlängerten Kerosin-Steuervorteil hat am Montag vorbörslich den Lufthansa -Aktien etwas geholfen. Auf der Plattform Tradegate stieg der Kurs zuletzt um gut ein Prozent über den Xetra-Schlusskurs vom Freitag. In einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters heißt es, die Europäische Union (EU) erwäge eine Verlängerung der Steuerbefreiung für den Treibstoff um weitere 20 Jahre. Händler sahen darin in ersten Kommentare eine Stütze für die Aktie.

In dem Bericht heißt es unter Verweis auf einen EU-Entwurf als Begründung, dass es derzeit nicht genügend nachhaltige alternative Kraftstoffe auf dem Markt gebe. Die Länder fürchteten deshalb Preiserhöhungen für Flugtickets, aber eine ausbleibende Wirkung bei der eigentlich erwünschten Umstellung von fossilen auf andere Brennstoffe. Neben Flugtreibstoff werde auch eine fortgesetzte Steuerbefreiung für Schiffstreibstoffe erwogen.

Vor diesem Hintergrund dürften zum Wochenstart auch die Aktien anderer Fluggesellschaften wie Air France-KLM , IAG und die des Flughafenbetreibers Fraport einen Blick wert sein. Auch Reederei-Aktien wie Hapag-Lloyd und Moller-Maersk könnten laut einem Händler etwas von den aktuellen Nachrichten profitieren.