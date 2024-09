Delivery Hero: Schuldenabbau, Fokus auf Profitabilität und IPO-Pläne von Talabat in Dubai!

Werbung

Delivery Hero will sich durch strategische Schritte wie den Verkauf von Foodpanda in Taiwan an Uber Technologies und eine geplante Kapitalerhöhung stärker fokussieren. Gleichzeitig sollen Schulden abgebaut werden. Zudem plant Delivery Hero, seine Marke Talabat im Nahen Osten und Nordafrika im 4. Quartal an die Börse zu bringen.

Breite internationale Abdeckung mit zahlreichen Marken

Delivery Hero betreibt Plattformen, über die Kunden Essen und Lebensmittel von Restaurants und Einzelhändlern online bestellen können. Die Bestellungen werden entweder von den Restaurants selbst oder über die eigene Lieferflotte von Delivery Hero zugestellt. Auf der Unternehmenswebsite wirbt der Konzern damit, dass man die weltweit führende lokale Lieferplattform anbietet. Hierbei werden die Dienste in rund 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika angeboten. Zu den Marken zählen Foodpanda, Talabat, PedidosYa und viele andere. Jede Marke ist in bestimmten Regionen stark vertreten, was es Delivery Hero ermöglicht, eine große geografische Abdeckung zu erzielen. Neben dem klassischen Lebensmittelliefergeschäft hat Delivery Hero in den Bereich Quick Commerce investiert, der sich auf die schnelle Lieferung von Alltagsgegenständen und Lebensmitteln innerhalb von 15 bis 30 Minuten konzentriert.

Strategischer Investor, Abbau von Schulden und stärkerer Geschäftsfokus!

Am 14. Mai wurde verkündet, dass Uber Technologies das Foodpanda-Geschäft von Delivery Hero in Taiwan für rund 888 Mio. Euro, was rund 950 Mio. USD entspricht, erwerben und gleichzeitig mit einer Minderheitsbeteiligung in Höhe von 278 Mio. Euro, was rund 300 Mio. USD entspricht, bei Delivery Hero zu Stückpreisen von 33,00 Euro je Aktie einsteigen will. Delivery Hero hatte hierzu geplant, neue Aktien via Kapitalerhöhung auszugeben, wodurch Uber anschließend rund 2,98 % an Delivery Hero halten sollte. Der Abschluss dieser Pläne wird für das 1. Halbjahr 2025 anvisiert, sofern die behördlichen Genehmigungen verteilt werden.

Halbjahresbericht ist durch starke Gewinnentwicklung geprägt

Am 29. August hat der Konzern einen starken Bericht für das 1. Halbjahr verkündet. Demnach haben größere Warenkörbe und häufigere Bestellungen der Kunden dazu beigetragen, dass das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 9,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 240,5 Mio. Euro gesteigert werden konnte. Die Prognose lag lediglich bei 153 Mio. Euro. Unterm Strich fiel im 1. Halbjahr ein Verlust von 720 Mio. Euro an. Im Vorjahr betrug das Minus 772 Mio. Euro. Anhaltende Kosteneinsparungen haben hierbei positive Effekte entfaltet. Der Blick auf das 2. Quartal untermauert die positiven Tendenzen. So wurde ein Segmentumsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von rund 19,2 % auf 3,1 Mrd. Euro erzielt, wobei die Prognose nur bei 2,9 Mrd. Euro lag. Der Bruttowarenwert stieg wiederum um 7,2 % auf 11,9 Mrd. Euro. Die Prognose lag bei 11,6 Mrd. Euro.

IPO-Ankündigung von Talabat

Ebenfalls am 29. August wurde von dem Konzern verkündet, dass man die in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), anderen Ländern im Nahen Osten und in Nordafrika aktive Marke Talabat im 4. Quartal per IPO an die Börse in Dubai bringen will. Talabat ist auf das Lebensmittellieferungs- und Quick-Commerce-Geschäft spezialisiert. Das Geschäft im Nahen Osten und in Nordafrika entwickelt sich weiterhin gut. Das Plus beim Bruttowarenwert auf Konzernebene geht vor allem auf diese Region zurück, weshalb die gute Ausgangsbasis genutzt werden soll.

Stand: 05.09.2024

Redakteur: Marvin Herzberger, TraderFox GmbH

Redakteur: Marvin Herzberger, TraderFox GmbH