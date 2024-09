ROUNDUP: Brücke in Vietnam in Fluss gestürzt - Suche nach Vermissten

HANOI (dpa-AFX) - Beim Einsturz einer Brücke im Norden Vietnams sind mehrere Fahrzeuge und Motorräder in die Tiefe gerissen worden. Vier Menschen seien nach dem Unglück an der Phong-Chau-Brücke im Norden des Landes lebend geborgen worden, 13 weitere würden in den Fluten vermisst, sagte Vize-Ministerpräsident Ho Duc Phoc. Militär und Polizei waren im Einsatz, um im Roten Fluss, der unter der Brücke fließt, nach den Vermissten zu suchen.

Mögliche Ursache seien Hochwasser und extrem schnelle Strömung gewesen, sagte ein Lokalpolitiker der staatlichen Zeitung "Quang Doi Nhan Dan". Vize-Umweltminister Nguyen Hoang Hiep erklärte, die Auswirkungen des Tropensturms "Yagi" seien schrecklich und besonders für die nördlichen Bergprovinzen verheerend.

Auf einem in sozialen Medien verbreiteten Video ist der Moment zu sehen, in dem die Brücke einstürzt und ein Lastwagen in die Tiefe fällt. Ein Motorradfahrer und der filmende Autofahrer dahinter konnten gerade noch bremsen.

Laut der Zeitung "VnExpress" prüften die Behörden weitere Kameraaufnahmen, um zu klären, wie viele und welche Art von Fahrzeugen sich auf der Brücke befanden. Ersten Ergebnissen zufolge sollen mindestens zehn Lastwagen und Autos sowie zwei Motorräder betroffen gewesen sein. Auf Fotos war zu sehen, wie ein Teil der Brücke noch stand, der Großteil aber in den braunen Fluten verschwunden war.

"Es geschah alles sehr schnell"

Medien zitierten einen Augenzeugen mit den Worten: "Heute Morgen gegen 10 Uhr wollte ich die Phong-Chau-Brücke überqueren - als ich mich der Brücke näherte, fuhren drei Autos vor meinem Fahrzeug." Plötzlich habe die Brücke zu beben begonnen und sei in den Fluss gestürzt. "Es geschah alles sehr schnell, in nur etwa einer Minute stürzte die Brücke ein und wurde weggespült."

Wegen der heftigen Strömung in dem Fluss gestalteten sich die Sucharbeiten schwierig, sagte ein Militärsprecher. Die Retter waren mit Booten im Einsatz und suchten vor allem die Uferregionen nach Überlebenden ab. Es wurde eine Untersuchung zur Einsturzursache eingeleitet.

Die Brücke liegt in der Provinz Phu Tho etwa 75 Kilometer von der Hauptstadt Hanoi entfernt. Der Taifun "Yagi" hatte am Wochenende 15 Stunden in Vietnam gewütet und teils zu schweren Überschwemmungen geführt./bp/cfn/DP/ngu