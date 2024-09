Russland will sich an China-Manöver auf See beteiligen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking (Reuters) - Russlands Militär wird noch in diesem Monat Marine- und Luftstreitkräfte zu einer von China im Japanischen Meer und im Ochotskischen Meer abgehaltenen Übung entsenden.

Das meldete die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Montag. Die Manöver zielen darauf ab, "das Niveau der strategischen Koordination zwischen den chinesischen und russischen Streitkräften zu vertiefen und ihre Fähigkeit zu verbessern, gemeinsam auf Sicherheitsbedrohungen zu reagieren", hieß es bei Xinhua.

Japan hatte China Ende August vorgeworfen, binnen einer Woche zwei mal seine Hoheitsrechte verletzt zu haben. Die Zunahme der Aktivitäten des chinesischen Militärs in der Nähe Japans und um Taiwan in den vergangenen Jahren haben die japanische Regierung alarmiert. Seitdem verstärkt Japan seine Rüstungsanstrengungen. China rechtfertigt sein Handeln mit Gebietsansprüchen in der Region.

