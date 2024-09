Original-Research: Sto SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen (zuvor: Halten)

^ Original-Research: Sto SE & Co. KGaA - von Montega AG 10.09.2024 / 17:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Sto SE & Co. KGaA Unternehmen: Sto SE & Co. KGaA ISIN: DE0007274136 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen (zuvor: Halten) seit: 10.09.2024 Kursziel: 150,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck (CESGA) Feedback CMD: Jede Krise bietet auch Chancen Wir haben vergangene Woche am Capital Markets Day von Sto in Kriftel bei Frankfurt teilgenommen und mit CEO Rainer Hüttenberger, CFO Désirée Konrad, IR Sandra Zeller und den anwesenden Investoren über die aktuelle Lage des Konzerns gesprochen. Kurzfristiges Krisenmanagement: Angesichts der derzeitigen Nachfrageschwäche (H1-Umsatz: -7% yoy) hat der Vorstand einen Einstellungsstopp verhängt und erwägt die Einführung von Kurzarbeit in Deutschland. Nichtsdestotrotz rechnet Sto u.a. aufgrund von Nachholeffekten in H2 mit einer gegenüber H1 besseren Umsatzentwicklung, sodass wie saisonal üblich zum Halbjahr ein leichter Vorratsaufbau betrieben wurde. Immerhin ist nach Einschätzung des Managements kein Verlust von Marktanteilen auszumachen. Die schwächere Performance gegenüber dem Peer und Zulieferer Rockwool (H1-Umsatz: +8% yoy) führte der Vorstand insbesondere auf dessen geringeres Exposure in Westeuropa (56% vs. Sto: 79%) und die im Gegenzug stärkere Stellung in Osteuropa (19% vs. Sto: 10%) sowie Übersee (25% vs. Sto: 12%) zurück. Des Weiteren verzeichne Sto ggü. Rockwool einen höheren Anteil im Bereich von Einfamilienhäusern (EFH), die in der aktuellen Wohnbaukrise noch stärker als der Geschosswohnungsbau unter Druck stehen (DE: Baugenehmigungen EFH Jan.-Mai 2024: -31,5% yoy vs. Mehrfamilienhäuser: -21,7% yoy). Bei potentiellen M&A-Schritten fasst Sto demnach auch Targets abseits der europäischen Kernmärkte ins Auge, um eine stärkere regionale Diversifikation der Erlösströme zu erzielen. Akquisitionen vor Aktienrückkäufen: Ohnehin scheint der Vorstand entschlossen, die mittlerweile wieder attraktiveren Multiples im Markt für Unternehmenszukäufe zu nutzen, wofür Sto bei einem Cash-Bestand i.H.v. >320 Mio. EUR (inkl. Geldanlagen) bzw. einer Eigenkapitalquote von ca. 61% über mehr als genügend Liquidität und Solidität verfügt. Eine Sonderausschüttung der Barreserven (wie zuletzt 2015) oder ein Aktienrückkaufprogramm erachten wir infolge der Aussagen des Managements hingegen als weniger wahrscheinlich, wenngleich bei unserer Blitzumfrage unter den anwesenden Investoren eine Mehrheit letzteres favorisierte. Konzernstrategie 'under review': Neben anorganischen Wachstumschancen diskutiert Sto intern zurzeit auch eine Anpassung der bislang 14 Kerninitiativen umfassenden Konzernstrategie. Die zukünftigen Schwerpunktmaßnahmen sowie eine neue Mittelfristguidance für 2027 dürfte der Konzern spätestens im April 2025 bekannt geben. Zuversichtlich zeigte sich der Vorstand nach wie vor hinsichtlich kommender Impulse aus dem European Green Deal, dessen im April 2024 verabschiedete Gebäudeeffizienzrichtlinie bis Mitte 2026 eine Umsetzung in nationales Recht verlangt und eine deutliche Erhöhung der heutigen EU-weiten Dämmfläche von ca. 200 Mio. qm p.a. bedeuten dürfte. Kurzfristig steht darüber hinaus die Einführung der ERP-Software SAP S/4 HANA im Fokus, die daraus im laufenden Jahr resultierenden finanziellen Belastungen sind in der im Juli angepassten Ergebnis-Guidance bereits berücksichtigt (EBIT 2025e: 62-82 Mio. EUR; H1: 29,3 Mio. EUR). Fazit: Sto befindet sich zurzeit in einer herausfordernden Phase, die die fundamentalen Qualitäten des Unternehmens aber unberührt lässt und dem Management auch Chancen bietet. Fazit: Sto befindet sich zurzeit in einer herausfordernden Phase, die die fundamentalen Qualitäten des Unternehmens aber unberührt lässt und dem Management auch Chancen bietet. Investoren mit Weitsicht finden auf dem aktuellen Bewertungsniveau (KGV 2025e: 12,0x; cash-bereinigt: 6,7x) u.E. eine attraktive Einstiegsgelegenheit vor, sodass wir die Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 150,00 EUR nun auf 'Kaufen' hochstufen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.