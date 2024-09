Tagesausblick 11.09.: BMW mit Mega-Rückruf!

Die Renditen von US- und Deutschen Staatsanleihen gaben leicht nach. Die Händler warteten ab, da die neuesten Inflationsdaten, die in Kürze veröffentlicht werden sollen, potenziell die Erwartungen der Federal Reserve vor ihrer nächsten Sitzung verändern könnten. Gleichzeitig berücksichtigten sie die Risiken der anstehenden Wahlen, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Debatte zwischen Donald Trump und Kamala Harris, die mehr Klarheit für Investoren in Bezug auf steuerliche und wirtschaftspolitische Fragen versprechen könnte. Der S&P500® zeigte sich kaum verändert, während der Nasdaq100® um 0,3% zulegte und der Dow Jones Industrial Average® um 0,6% fiel. Auch die Ölpreise gingen zurück, wobei Brent unter 70 Dollar pro Barrel fiel.

Unternehmen im Fokus

Goldman Sachs, Citigroup und JPMorgan Chase verloren jeweils mindestens 3,5% an Wert, da US-Regulierungsbehörden umfassende Änderungen an den Kapitalvorschriften für große Banken planen und kleinere Kreditinstitute von großen Teilen der Maßnahmen befreien sollen. Tesla legte nach positiver Experteneinschätzung stark zu, gab rund die Hälfte der Gewinne allerdings im frühen Handelsverlauf direkt wieder ab. Oracle erreichte heute ein Allzeithoch aufgrund solider Ergebnisse und handelte teilweise über 12% höher. Der klare Verlierer am heutigen Handelstag ist BMW. Wegen Problemen am Bremssystem ruft der Münchner Automobilhersteller BMW weltweit Fahrzeuge zurück oder stoppt deren Auslieferung. Betroffen sind insgesamt 1,5 Millionen Autos, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Davon seien ungefähr 1,2 Millionen an die Kunden übergeben worden. Nötig seien „technische Maßnahmen“ im Zusammenhang mit einem Bremssystem, das von einem Zulieferer stamme. In der Folge passte BMW seine Gewinnprognose für das laufende Jahr an: Das Ergebnis vor Steuern werde in diesem Jahr „deutlich“ zurückgehen. Zum Handelsschluss notierte die Aktie des deutschen Autoherstellers über 10% tiefer.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 18.420/18.643/18.990/19.718 Punkte Unterstützungsmarken: 17.078/17.808/18.033/18.259 Punkte Nach der gestrigen Rallye handelt der DAX® heute deutlich tiefer. Zu Börsenschluss lag der Verlust bei fast 1%. Damit bewegt sich der deutsche Leitindex nun wieder am unteren Ende seiner breiten Range zwischen 18.000 und 19.ooo Punkten, nachdem er letzte Woche noch ein Rekordhoch erreichen konnte. Ein signifikanter und nachhaltiger Ausbruch gelang zunächst jedoch nicht. Die kurzfristigen MACD-Indikator steht aktuell auf „Sell", während der RSI-Indikator ein unterkauftes Signal ausweist. Gelingt der nachhaltige Ausbruch über 18.420 Punkte eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 18.643 Punkte und im weiteren Verlauf bis 18.990 Punkte. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 04.07.2024 – 10.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 07.01.2019 – 10.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de