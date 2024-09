ANALYSE: DZ Bank sieht Commerzbank nach Unicredit-Einstieg als Übernahmeziel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank < ist nach Einschätzung der DZ Bank nach dem überraschenden Einstieg der Unicredit wieder ein potenzielles Kaufobjekt. "Die Übernahmephantasie ist zurück", schrieb DZ-Bank-Analyst Philipp Häßler in einer am Mittwoch in Frankfurt veröffentlichten Studie. Der Kauf von rund neun Prozent der Commerzbank-Aktien durch die Unicredit habe ihn überrascht. Er sieht sich aber in einer vorher schon positiven Einschätzung der Commerzbank bestätigt.

Er beließ seine Einstufung auf "Kaufen" und hob den fairen Wert für die Aktie um rund zehn Prozent auf 19,60 Euro an. Die Erhöhung gehe auf eine pauschale Übernahmeprämie zurück. Der Kurs der Bank liege auch nach dem zweistelligen Kursanstieg infolge des Anteilkaufs lediglich beim 0,6-fachen des Buchwertes. Dies stelle weiter eine attraktive Bewertung für potenzielle Käufe dar.

"Der Anteilserwerb der UniCredit ist unseres Erachtens ein geschickter Schachzug, da sie sich so entweder für eine spätere Übernahme positioniert, oder bei einer Übernahme durch einen Dritten, zumindest mitreden kann." Die Tatsache, dass sie einen 4,5-prozentigen Anteil vom Bund erworben hat, interpretiert er so, dass dieser keine Einwände gegen die Unicredit als neuen Großaktionär hat.

Die italienische Großbank, die in Deutschland bereits mit der Hypovereinsbank vertreten ist, ist jetzt mit ihren rund neun Prozent nach dem Staat der zweitgrößte Commerzbank-Aktionär. Der Bund hält noch zwölf Prozent an der Bank. Die Unicredit will sich zudem die regulatorischen Genehmigungen holen, um ihren Anteil weiter aufstocken zu können.

Mit der Einstufung "Kaufen" gehen die Analysten der DZ Bank davon aus, dass die Aktie in den kommenden zwölf Monaten um mehr als fünf Prozent steigen wird./zb/ck/mis

Analysierendes Institut DZ Bank

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2024 / 12:10 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2024 / 12:21 / MESZ