DAX® - Septemberkorrektur hält an

Gestern titelten wir an dieser Stelle: „50-Tages-Linie als wichtiger Halt“. Aufgrund der gestrigen Kursverluste musste der DAX® diesen Durchschnitt (akt. bei 18.332 Punkten) aufgeben und ein neues Verlaufstief (18.234 Punkte) einstecken. Seit Monatsbeginn summieren sich die Kursverluste auf 3,4 % - gar nicht mehr so weit vom historischen Mittel des September-Drawdowns in guten Aktienjahren (-3,8 %) entfernt. Auf dem Aktienmarkt lastet nicht nur der saisonal herausfordernde September, sondern auch das jüngste MACD-Ausstiegssignal. Die nächste Unterstützung stellt die verbliebene Kurslücke vom 16. August (untere Gapkante bei 18.198 Punkten) dar, ehe das Junitief bei 17.951 Punkten wieder in den Fokus rückt. Um den größten Druck von den deutschen Standardwerten zu nehmen, ist nach dem holprigen Septemberstart eine Rückeroberung des o. g. gleitenden Durchschnitts notwendig. Darüber hinaus stechen auf der Oberseite die jüngsten beiden, fast deckungsgleichen Tageshochs bei 18.484/18.491 Punkten ins Auge. Ein Sprung über diese Hürden würde die Chartsituation nach den jüngsten Marktturbulenzen weiter stabilisieren.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

