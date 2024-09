Dürr ruft Union zu Zusammenarbeit in Migrationspolitik auf

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Fraktionschef Christian Dürr hat die Union nach dem Abbruch der Migrationsgespräche zur Zusammenarbeit mit der Ampel-Regierung aufgerufen. "Ich glaube, für eine Blockade in der Frage der Ordnung und Begrenzung der Migration haben die Menschen in Deutschland kein Verständnis mehr", sagte Dürr im Bundestag.

Die Migrationspolitik stehe nun im Zentrum der Debatten in der deutschen Öffentlichkeit und im Deutschen Bundestag. "In Wahrheit steht die Migrationspolitik bei vielen Menschen in Deutschland im Zentrum dessen, was sie bewegt, bereits seit dem Jahr 2015", sagte Dürr.

Notwendig sei, dass Demokraten, der Bund und die Länder in der Migrationspolitik an einem Strang ziehen. Er sagte: "Es ist wichtig, dass auch Zurückweisungen keine Scheinlösungen sind, sondern in der Sache funktionieren, damit die Menschen wissen, dass wir die Sache wieder in den Griff bekommen wollen."/cn/DP/jha