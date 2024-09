IRW-News: Etruscus Resources Corp: Etruscus leitet Explorationsprogramm auf dem Konzessionsgebiet Rock & Roll im Golden Triangle ein

IRW-PRESS: Etruscus Resources Corp: Etruscus leitet Explorationsprogramm auf dem Konzessionsgebiet Rock & Roll im Golden Triangle ein

Vancouver, BC - 11. September 2024 / IRW-Press / Etruscus Resources Corp. (CSE: ETR) (OTC: ETRUF) (FWB: ERR) (das Unternehmen oder Etruscus) gibt die Aufnahme seines Explorationsprogramms 2024 (das Programm) auf dem unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Rock & Roll im ertragreichen Golden Triangle im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia bekannt. Das Unternehmen teilt ferner mit, dass es die erste Tranche (die erste Tranche) seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung (die Finanzierung, siehe Pressemeldung vom 25. Juli 2024) abgeschlossen hat; der Abschluss steht noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (CSE).

Fiore Aliperti, CEO von Etruscus, sagt dazu: Obwohl wir über ein robustes Projekt in einem der aussichtsreichsten und spannendsten Rechtsgebiete der Welt verfügen, erinnert uns der Markt immer wieder daran, wie wichtig es ist, mit unseren Finanzmitteln und Explorationsbudgets gewissenhaft umzugehen. Wir müssen auch den Zeitpunkt unserer Finanzierungen verantwortungsbewusst planen, um unsere Aktionäre zu schützen und eine übermäßige Verwässerung des Aktienkapitals zu vermeiden. Trotz der Herausforderung der Kapitalbeschaffung stimmt uns die unerschütterliche Unterstützung unserer bestehenden Aktionäre zuversichtlich; sie teilen wie schon immer unser Ziel einer Entdeckung im Golden Triangle.

Er fügt hinzu: Unser Hauptaugenmerk ist im Rahmen dieses Programms auf das Ziel Discovery gerichtet; wir wollen seine Ausmaße durch eine erweiterte geophysikalische Messung östlich der offenen Anomalie erheblich vergrößern. Ziel dabei ist es, die Standorte mit den besten Erfolgschancen für zukünftige Bohrprogramme abzugrenzen. Wir sehen zudem unseren ersten auf Seltenerdmetalle ausgerichteten Explorationsarbeiten auf den Claims Pheno entgegen. Dieser wenig erforschte Bereich bietet nicht nur die Möglichkeit für die Auffindung kritischer Metalle, sondern auch das Potenzial für die Ortung neuer alkalischer Porphyrvorkommen, vergleichbar mit der Lagerstätte Galore Creek im Besitz von Teck und Newmont, die 25 km weiter nordwestlich liegt.

Details zum Programm

Das Feldprogramm 2024 wird sich auf das Ziel Discovery konzentrieren, wobei eine Vermessung mittels induzierter Polarisation östlich der vorherigen Messung im Jahr 2022 geplant ist (siehe Karte unten). Diese Vermessung wird die bestehende 600 Meter lange Anomalie der Wiederaufladbarkeit um 4 zusätzliche Linien erweitern. Damit erstreckt sich das Messgebiet über insgesamt 1,1 km (16,5 Profilkilometer) und die Lücke zwischen der ausgeprägten Anomalie und dem schwindenden Gletscher wird geschlossen. Die Zielzone Discovery stellt ein beträchtliches Kupfer-Gold-Porphyr-Ziel mit einer an der Oberfläche kartierten KSP-Alteration auf 1,1 km dar und weist eine darunter liegende eigenständige, offene Anomalie der Wiederaufladbarkeit auf. Das Ziel war noch nie Gegenstand von Bohrungen und steht weiterhin im Fokus des Teams, das hier einen Standort für Bohrungen mit den besten Erfolgsaussichten abgrenzen will.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76809/ETR_091124_DEPRcom.001.jpeg

Karte des Ziels Discovery und der Anomalie der Aufladbarkeit mit geplanten IP-Linien

Im Bereich der Vorkommen Heather und Kashmir werden im Zuge der Bemühungen zum Ausbau der Ziele in der Pipeline weitere Feldarbeiten absolviert. Beim Ziel Heather, wo zuvor hochgradige Goldproben und eine Au-Cu-Ag-Bodenanomalie auf 300 m entdeckt wurden, ist das Team bestrebt, die Quelle der Mineralisierung sowie die Quelle der sehr ausgeprägten IP-Anomalien in diesem Gebiet zu ermitteln. Bei Kashmir sind Folgeuntersuchungen zur Lesesteinprobe mit einem Wert von 51,4 g/t Au sowie Prospektionsarbeiten im Bereich des Baches und des umliegenden Gebiets geplant, nachdem eine beträchtliche Anzahl an mineralisierten Findlingen identifiziert wurde. In dem kleinen Becken wurden mehrere Lesesteinproben mit stark anomalen Kupfer-, Molybdän- und Goldwerten entnommen, was darauf schließen lässt, dass hier mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere mineralisierte Intrusionen entdeckt werden können.

Im Rahmen des Programms werden auch erste Explorationsarbeiten auf den angrenzenden Claims Pheno stattfinden, denn das Unternehmen ist bestrebt, die einzigartige Möglichkeit eines Vorkommens kritischer Metalle im Golden Triangle zu nutzen. Während der Kartierungen durch die Regierung im Jahr 2012 wurden auf den Claims unbeabsichtigterweise Seltenerdmetalle (REEs) geortet, seither wurden jedoch keine weiteren Arbeiten absolviert. Das Team plant, eine beträchtliche Anzahl von Gesteinsproben auf den Claims Pheno zu entnehmen und zugleich die Geologie dieses unzureichend erkundeten Gebiets zu kartieren. Anhand der Schwerpunktlegung auf per-alkalisches Rhyolith-Wirtsgestein sollte das Größenpotenzial abgegrenzt werden können, da sich das anomale Gestein über eine große Fläche von mehreren Kilometern zu verteilen scheint. Die Durchführung von Explorationsarbeiten, die alkalischen Porphyr ins Auge nehmen, wird aufgrund der Nähe zu Galore Creek ebenfalls wichtig sein. Diese Bedeutung wird von Skeena Resources verdeutlicht (siehe Karte unten); das Unternehmen steckte im vergangenen Jahr rund um die Claims Pheno zahlreiche Flächen auf der Suche nach einer Mineralisierung vom Galore Creek-Typ ab.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76809/ETR_091124_DEPRcom.002.png

Karte des Konzessionsgebiets Rock & Roll von Etruscus mit Unternehmen im Umfeld

Finanzierung

Mit dem Abschluss der ersten Tranche wurden 2.440.000 Flow-Through-Einheiten zu 0,125 $ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von 305.000 $ bzw. 870.000 Non-Flow-Through-Einheiten zu 0,10 $ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von 87.000 $ begeben; dies entspricht einem Gesamtwert der ersten Tranche von 392.000 $.

Jede Non-Flow-Through-Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben (1/2) nicht übertragbaren Aktienkaufwarrant; jeder ganze Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 2 Jahren ausgeübt und zu einem Preis von je 0,15 $ gegen eine weitere Stammaktie eingelöst werden.

Jede Flow-Through-Einheit besteht aus einer Flow-Through-Stammaktie und einem halben (1/2) nicht übertragbaren Aktienkaufwarrant; jeder ganze Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 2 Jahren ausgeübt und zu einem Preis von je 0,18 $ gegen eine weitere Stammaktie eingelöst werden.

Alle Aktien, die im Rahmen der Privatplatzierung begeben werden, sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabetag gebunden. In Übereinstimmung mit den Wertpapiergesetzen müssen möglicherweise Vermittlungsprovisionen gezahlt werden. Im Rahmen der ersten Tranche wurden Vermittlungsprovisionen in Höhe von insgesamt 800 $ gezahlt und 8.000 Vermittler-Warrants begeben, die innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren zum Preis von 0,15 $ pro Aktie ausgeübt werden können.

Die Flow-Through-Aktien gelten als Flow-Through-Aktien im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes (Income Tax Act) (das Gesetz). Der Erlös aus der Flow-Through-Privatplatzierung wird für kanadische Explorationsausgaben (im Sinne des Gesetzes) verwendet werden. Das Unternehmen wird diese Ausgaben mit Wirkung bis spätestens 31. Dezember 2024 - und gemäß den Anforderungen des Gesetzes bzw. gegebenenfalls gemäß den Anforderungen der Gesetzgebung der einzelnen Provinzen - gegenüber den Käufern geltend machen.

Über Etruscus

Etruscus Resources Corp. ist ein Explorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Edelmetall-Mineralkonzessionsgebieten gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das zu 100 % unternehmenseigene Konzessionsgebiet Rock & Roll, das sich über eine Fläche von 29.344 ha in der Nähe der vormals produzierenden Mine Snip im ertragreichen Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia erstreckt.

Etruscus notiert unter dem Kürzel ETR an der Canadian Securities Exchange, unter dem Kürzel ETRUF am OTC und unter dem Kürzel ERR an der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen verfügt - einschließlich der ersten Tranche - über 53.270.361 ausgegebene und ausstehende Stammaktien.

