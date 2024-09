Aktien Europa Schluss: Techwerte treiben Erholung an - EZB senkt Leitzins

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Stabilisierung haben die Börsen Europas am Donnerstag einen Erholungsversuch gestartet. "Angeführt von den Technologieaktien in New York kam es gestern zu einem Stimmungswechsel am Markt", der heute diesseits des Atlantik zum Tragen gekommen sei, erklärte Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss mit 4814,08 Punkten und damit 1,06 Prozent höher als am Vortag. Die Leitzinsentscheidung der Europäische Zentralbank blieb ohne Überraschung und lieferte damit keine entscheidenden Impulse. Die EZB hatte auf die abflauende Inflation sowie eine träge Wirtschaftsentwicklung im Euroraum mit einer erwarteten Zinssenkung reagiert.

Die Blicke richten sich nun auf die US-Notenbank Fed, deren geldpolitische Entscheidung in der kommenden Woche ansteht. Eine Zinssenkung gilt als ausgemacht. Unklar ist jedoch, wie stark diese ausfallen und wie der Fed-Kurs der kommenden Monate aussehen wird.

Der britische Leitindex FTSE 100 legte am Donnerstag um gut ein halbes Prozent auf 8.240,97 Punkte zu. Der Schweizer SMI hinkte mit einem Plus von einem halben Prozent auf 11.982,34 Punkte etwas hinterher. Ihn bremste ein Kursrutsch von Index-Schwergewicht Roche ./mis/nas