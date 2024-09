EQS-Adhoc: Altech Advanced Materials AG – Abschluss einer Absichtserklärung (LOI) mit Industriepark Schwarze Pumpe e.V. zur Belieferung mit CERENERGY-Batteriepacks

EQS-Ad-hoc: Altech Advanced Materials AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung

Altech Advanced Materials AG – Abschluss einer Absichtserklärung (LOI) mit Industriepark Schwarze Pumpe e.V. zur Belieferung mit CERENERGY-Batteriepacks



12.09.2024 / 16:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Abnahmemenge von 30 MWh pro Jahr für den Zeitraum von zunächst 5 Jahren vereinbart

Auslieferung der ersten CERENERGY-Batteriepacks soll Mitte 2027 starten

Gesamtvolumen der Absichtserklärung im dreistelligen Millionenbereich

Heidelberg, 12. September 2024 Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4) gibt bekannt, dass die Betriebsgesellschaft Altech Batteries GmbH mit dem Zweckverband Industriepark Schwarze Pumpe (“ZISP”) einen Letter of Intent („LOI“, Absichtserklärung) für die Belieferung mit CERENERGY-Batteriepacks unterschrieben hat. Im Rahmen dieser nicht bindenden Absichtserklärung wird ZISP jährlich 30 MWh Energiespeicherkapazität, bestehend aus 30 Einheiten 1 MWh GridPacks, ab 2027 für zunächst 5 Jahre abnehmen. Der Kauf der Batterien steht unter dem Vorbehalt, dass Leistungstests und Batteriespezifikationen durchgeführt werden und die Batterien die Kundenanforderungen erfüllen. Erste Auslieferungen der keramischen Festkörperbatterie CERENERGY an ZISP sind für Mitte 2027 geplant. Mit der Auslieferung der CERENERGY-Batteriepacks an ZISP leistet Altech einen erheblichen Beitrag zur Nutzung nachhaltiger Energiequellen im Industriepark.

Erläuterungsteil

Die Altech-Gruppe plant in Schwarze Pumpe, Sachsen, den Bau einer 120-MWh-Produktionsanlage für CERENERGY-Batteriepacks für Netzspeicherlösungen. Die gemeinsam mit der Fraunhofer-Gesellschaft IKTS entwickelte Natriumchlorid-Feststoffbatterie CERENERGY ist feuer- und explosionssicher und hat eine Lebensdauer von mehr als 15 Jahren. Die Batterietechnologie verwendet herkömmliches Kochsalz und Nickel und ist frei von Lithium, Kobalt, Graphit und Kupfer.

Die Vereinbarung unterstreicht das Engagement von Altech und ZISP, den Industriepark Schwarze Pumpe vollständig auf erneuerbare Energien umzustellen. Wind- und Solarenergie in Kombination mit Altechs CERENERGY GridPack Batterie-Energiespeichersystem (BESS) sind dabei einer der Schlüssel zum Erreichen dieses Ziels. Das BESS stellt eine kontinuierliche Energieversorgung auch bei geringer Energieerzeugung oder Stromausfällen sicher und überwindet damit eine der größten Herausforderungen bei der Umstellung von Kohle.

Die Partnerschaft zwischen ZISP und Altech ist ein wichtiger Schritt, um Kohle durch nachhaltige, erneuerbare Energielösungen zu ersetzen, die mit dem gesetzlichen Auftrag zum Kohleausstieg in Deutschland aus 2020 übereinstimmen. Das Projekt unterstützt auch das Ziel von ZISP, die Zertifizierung im Rahmen der EU-Initiative "Zero Valley" zu erreichen und Schwarze Pumpe zu einem Industriepark mit Vorbildcharakter für andere Regionen in ganz Europa und einem Modell für die Speicherung und Erzeugung erneuerbarer Energie zu machen.

Uwe Ahrens, Vorstand der Altech Advanced Materials AG: "Diese Absichtserklärung ist ein bedeutender Meilenstein für Altech, da sie unsere erste Abnahmevereinbarung für das

CERENERGY

GridPack Batterie-Energiespeichersystem darstellt. Das Interesse des Zweckverbands Industriepark Schwarze Pumpe an unserer Technologie ist ein klares Signal für die wachsende Nachfrage nach innovativen Energiespeicherlösungen, insbesondere im Zuge der Umstellung der Industrie auf 100% erneuerbare Energien. Mit unseren skalierbaren und zuverlässigen Batteriesystemen kann Altech einen wichtigen Beitrag bei der Dekarbonisierung von Industrie und Wirtschaft leisten und den Weg hin zu einer grünen Energiezukunft deutlich vorantreiben.“

CERENERGY Batterie-Projekt

Die Altech Batteries GmbH (ABG) ist ein Joint Venture mit dem weltweit führenden deutschen Batterieinstitut Fraunhofer IKTS zur Vermarktung der revolutionären CERENERGY Natrium-Aluminiumoxid-Festkörperbatterie (SAS). CERENERGY-Batterien sind die bahnbrechende Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien. CERENERGY-Batterien sind feuer- und explosionssicher, haben eine Lebensdauer von mehr als 15 Jahren. Die Batterietechnologie verwendet Kochsalz und ist frei von Lithium, Kobalt, Graphit und Kupfer, wodurch die Abhängigkeit von kritischen Metallpreissteigerungen und Lieferkettenproblemen entfällt.

Das Gemeinschaftsunternehmen vermarktet seine CERENERGY-Batterie und plant den Bau einer 120-MWh-Produktionsanlage auf dem Gelände von Altech in Sachsen. Die Anlage wird CERENERGY-Batteriemodule für den Markt der Netzspeicherlösungen produzieren.

Über Altech Advanced Materials AG

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt notierte Holdinggesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, am Markt der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz mit CERENERGY zu partizipieren.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich Lithium-Ionen-Batterien. Durch ein innovatives Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) – Silumina Anodes – soll die Leistung dieser Batterie für die Elektromobilität deutlich gesteigert werden.

Weitere Informationen: www.altechadvancedmaterials.com

Altech Advanced Materials AG

Der Vorstand: Iggy Tan, Uwe Ahrens, Hansjörg Plaggemars

Ziegelhäuser Landstraße 3

69120 Heidelberg

info@altechadvancedmaterials.com

Tel: + 49 6221 649 2482

www.altechadvancedmaterials.com

Kontakt zur Presse:

Ralf Droz / Doron Kaufmann, edicto GmbH

Tel: +49 (0) 69 905505-54

E-Mail:

AltechAdvancedMaterials@edicto.de

Ende der Insiderinformation

12.09.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Altech Advanced Materials AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 6221 6492482 E-Mail: info@altechadvancedmaterials.com Internet: www.altechadvancedmaterials.com ISIN: DE000A31C3Y4 WKN: A31C3Y Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 1987107

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1987107 12.09.2024 CET/CEST