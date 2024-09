Original-Research: medondo holding AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: medondo holding AG - von Sphene Capital GmbH 12.09.2024 / 08:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Sphene Capital GmbH zu medondo holding AG Unternehmen: medondo holding AG ISIN: DE0008131350 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 12.09.2024 Kursziel: EUR 2,00 (bislang: EUR 2,30) Kursziel auf Sicht von: 36 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Vor dem großflächigen Vertriebsstart Mit einem Konzernumsatz in Höhe von EUR 1,090 Mio. und einem EBITDA von EUR -0,395 Mio. lagen die gestern veröffentlichten Zahlen zum ersten Halbjahr 2024 über unseren Erwartungen, waren jedoch durch Einmalerträge - im Wesentlichen Forschungszulagen in Höhe von EUR 0,513 Mio. - begünstigt. Kostenseitig hat sich medondo auf die bevorstehende Markteinführungsphase des "medondo coordinator" und "medondo communicator" eingestellt und das Entwicklungsteam deutlich verkleinert. Weil gleichzeitig die Vertriebsaktivitäten auf Partner und externe Kanäle verlagert wurden, sehen wir unsere Prognose, wonach medondo im vierten Quartal 2024e den Break-Even-Punkt auf EBITDA-Ebene erreichen sollte, als realisierbar an. Nach der unlängst durchgeführten Kapitalerhöhung passen wir allerdings die Anzahl der ausstehenden Aktien an und errechnen im Base-Case-Szenario ein Kursziel von EUR 2,00 (bislang EUR 2,30 je Aktie, basierend auf der alten Anzahl ausstehender Aktien). In einer Monte-Carlo-Analyse haben wir alternative Umsatz- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt und ermitteln Werte des Eigenkapitals in einer Bandbreite zwischen EUR 1,60 (10%-Quantil) und EUR 2,80 (90%-Quantil) je Aktie. Angesichts eines von uns erwarteten Kurssteigerungspotenzials von 163,2% erneuern wir unser Buy-Rating für die Aktien der medondo Holding AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30771.pdf Kontakt für Rückfragen: Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 1986377 12.09.2024 CET/CEST °