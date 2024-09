EQS-News: Baader Bank und finanzen.net zero verlängern Kooperationsvertrag

EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Kooperation

Baader Bank und finanzen.net zero verlängern Kooperationsvertrag



13.09.2024 / 07:30 CET/CEST

Baader Bank und finanzen.net zero verlängern Kooperationsvertrag

Die Baader Bank und finanzen.net zero haben ihre bestehende B2B2C-Kooperation für mehrere Jahre vertraglich verlängert. Die Zusammenarbeit mit dem ZERO-Broker hat bereits seit 2019 Bestand. Die ZERO-Verrechnungskonten und Depots werden von der Baader Bank geführt.

„ZERO ist einer der am schnellsten wachsenden und beliebtesten Online-Broker. Unsere Kunden schätzen nicht nur unser gebührenfreies Trading, sondern auch die einzigartigen Funktionen der ZERO-Plattform, die uns bereits viele Test-Siege eingebracht haben. In den kommenden Jahren werden wir die ZERO-Plattform weiter ausbauen und unseren Kunden viele weitere Funktionen, Tools und Möglichkeiten bieten. Die Baader Bank ist dabei unser wichtigster Partner. Deshalb freuen wir uns besonders, dass die Zusammenarbeit mit der Baader Bank bereits jetzt für weitere Jahre verlängert wurde“, so Jens Ohr, Geschäftsführer der finanzen.net zero GmbH.

Die Kooperationspartnerschaft im Depot- und Handelsgeschäft ist für einen mehrjährigen Zeitraum vereinbart worden. Damit setzt die Baader Bank mit einem weiteren wichtigen Kooperationspartner konsequent auf künftiges Wachstum.

Mit dem ZERO-Broker können Privatanleger vor allem über die elektronische Handelsplattform gettex und über den OTC-Handelsplatz der Baader Bank ihre Wertpapierorders durchführen. Im Rahmen der bisherigen Kooperation konnten mit finanzen.net zero mehrere Produkterweiterungen umgesetzt werden. So können beispielsweise insgesamt 33 Kryptowährungen über das gemeinsame SetUp gehandelt oder grundsätzlich von einem Wertpapierkredit Gebrauch gemacht werden.

„Unsere Kooperationspartnerschaft mit den Verantwortlichen von finanzen.net zero besteht bereits seit über fünf Jahren und basiert auf großem Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung. Wir freuen uns, dass ZERO künftig nach wie vor ein fester Bestandteil auf unserer Plattform ist und wir das gemeinsame Wachstum miteinander fortsetzen werden“, betont Oliver Riedel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Baader Bank AG.

Für weitere Informationen und Medienanfragen:

Marlene Constanze Hartz

Senior Manager

Group Communication

T +49 89 5150 1044

marlene.hartz@baaderbank.de

Baader Bank AG

Weihenstephaner Straße 4

85716 Unterschleißheim, Deutschland

https://www.baaderbank.de

Weitere Termine:

23.-26.09.2024 Baader Investment Conference 2024

28.09.2024 Anlegertag Düsseldorf 2024

09.10.2024 m:access Analystenkonferenz

31.10.2024 Pressemitteilung zum Neunmonatsergebnis 2024

Über die Baader Bank AG:

Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt – sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank im Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Baader Bank AG Weihenstephaner Str. 4 85716 Unterschleißheim Deutschland

