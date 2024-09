EQS-News: KION Group fördert Stiftungsprofessur für KI-Lösungen an der Technischen Universität Dortmund

EQS-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Sonstiges

KION Group fördert Stiftungsprofessur für KI-Lösungen an der Technischen Universität Dortmund

KION Group initiiert Forschungshotspot für KI-gestützte Intralogistiklösungen

Sebastian Peitz zum Professor an der Fakultät für Informatik der TU Dortmund berufen

Ching Pong Quek, CTO der KION Group: „Geplante Zusammenarbeit unterstreicht unsere Vorreiterposition in dem zukunftsträchtigen Technologiefeld Künstliche Intelligenz (KI)“

Frankfurt am Main, 13. September 2024 – Die KION Group finanziert eine Stiftungsprofessur für Sichere Autonome Systeme an der Technischen Universität Dortmund. Sebastian Peitz wird das Fachgebiet verantworten. Er wurde zum Professor an der Fakultät für Informatik berufen und wird seine Forschungs- und Lehrtätigkeit zum Wintersemester 2024/2025 an der TU aufnehmen.

Im Fokus steht die Entwicklung autonomer Systeme, die intelligent und gleichzeitig sicher für alle Beteiligten agieren. Dies betrifft insbesondere autonome mobile Roboter, Gabelstapler und KI-basierte Systeme, die in Logistik- und Produktionsumgebungen eingesetzt werden. Ziel der Stiftungsprofessur ist es, das Forschungsfeld auf internationalem Spitzenniveau weiterzuentwickeln. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsnetzwerken und Kooperationspartnern innerhalb und außerhalb der TU Dortmund, wie beispielsweise dem Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML und der KION Group, wird die Professur einen Hotspot für digitale und intelligente Logistik bilden.

„Die anvisierte Zusammenarbeit mit der TU Dortmund und Professor Peitz wird zu relevanten Meilensteinen im Bereich der Künstlichen Intelligenz führen“, sagt Ching Pong Quek, Chief Technology Officer der KION Group. Mit der Stiftungsprofessur ermögliche die KION Group eine effektive Ergänzung zu den internen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in den Bereichen KI und Maschinelles Lernen und unterstreiche ihre Vorreiterposition in einem der zukunftsträchtigsten Technologiefelder. „Die KION-Stiftungsprofessur wird dazu beitragen, dass autonome Flurförderzeuge und andere Maschinen in der Lager- und Logistikbranche sicherer und effizienter arbeiten können“, betont Quek.

Sebastian Peitz war nach der Promotion 2017 an der Universität Paderborn dort zunächst als Postdoc am Institut für Industriemathematik tätig und wechselte 2021 als Juniorprofessor ans Institut für Informatik. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Maschinelles Lernen und Robotik. Seit 2022 leitet er eine KI-Nachwuchsgruppe zur Entwicklung von multikriteriellen Trainingsalgorithmen für Deep Learning. Anfang September bewilligte ihm der European Research Council einen Starting Grant zu sicherem und dateneffizientem Reinforcement Learning für komplexe technische Systeme.

Die TU Dortmund bietet ein einzigartiges Umfeld, das eine Kombination aus Grundlagen- und anwendungsorientierter Forschung ermöglicht und dabei auch Logistik und Informatik zusammenführt. Die Fakultät für Informatik ist eine der führenden Fakultäten auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz und des Maschinellen Lernens. Die KION Group finanziert die Stiftungsprofessur mit einer Million Euro über einen Zeitraum von fünf Jahren.

Das Unternehmen

Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten – inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren.

Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2022, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2022 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2022, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.

Ende 2023 waren weltweit mehr als 1,8 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von rund 11,4 Mrd. €.

Bildunterschrift: Joachim Tödter (CTO-Organisation KION Group), Sebastian Peitz, Johannes Hinckeldeyn (CTO-Organisation KION Group) (v.l.n.r.) Foto: Felix Schmale/TU Dortmund

