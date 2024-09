Insider - Regierung begrüßt mehr Ölimporte aus Kasachstan

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung strebt höhere Importe von Öl aus Kasachstan an.

"Die mögliche Ausweitung der Ölversorgung aus Kasachstan begrüßen wir", sagte ein Regierungsvertreter am Donnerstag zur Reise von Kanzler Olaf Scholz nach Usbekistan und Kasachstan. Man wolle der PCK-Raffinerie in Schwedt mehrere Optionen für die Versorgung ermöglichen. Mehr Öl aus Kasachstan, der bisher 20 Prozent der Versorgung in Schwedt ausmacht, sei eine Option. Man brauche aber auch andere Optionen, sagte er mit Blick darauf, dass kasachische Öl durch russische Pipelines nach Deutschland fließt, Moskau also ein Druckmittel in der Hand hat. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat Deutschland die Importe von russischem Öl eingestellt.

Bei dem Besuch von Scholz werde auch die Gasversorgung aus Zentralasien eine große Rolle spielen. Mit Blick auf die Ausschreibungen für neue Gaskraftwerke sei klar: "Wir müssen irgendwo Gas herkriegen und da ist natürlich die Region sehr reich", sagte er mit Blick auf Zentralasien. Bisher sei die Frage der Infrastruktur schwierig zu lösen. Aber man lote alle Wege aus, um Deutschlands Gasquellen zu diversifizieren. Außerdem sei etwa Kasachstan beim Thema Wasserstoff ein interessantes Land. "Das Potenzial an Erneuerbaren Energien in Kasachstan beispielsweise ist enorm groß." Deutschland müsse 2030 rund 50 bis 70 Prozent seines Wasserstoff-Bedarfs importieren und werde dann zum größten Wasserstoff-Importeur der Welt werden.

