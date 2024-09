ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Generali auf 'Buy' - Ziel hoch auf 28,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Generali von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 22 auf 28,50 Euro angehoben. Die Italiener böten geringere Risiken, schnelleres Wachstum und höhere Anlegerrenditen als der Markt glaube, schrieb Analyst Philip Kett in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er sprach daher erstmals seit vier Jahren eine Kaufempfehlung aus./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2024 / 04:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2024 / 05:00 / ET

