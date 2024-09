DAX Wochenausblick: Nach der EZB ist vor der Fed

In der neuen Handelswoche dürfte sich der Fokus der Anleger auf die Fed-Notenbanksitzung zur Wochenmitte richten. Ob sich die US-Notenbank zu einem XXL-Zinsschritt hinreißen lässt, bleibt abzuwarten. Indes könnten neue Konjunkturdaten dies- und jenseits des Atlantiks wichtige Impulse liefern.

ZEW-Daten und US-Einzelhandelsumsätze am Dienstag im Fokus

Nach Veröffentlichung neuer US-Inflationsdaten sowie der jüngsten EZB-Sitzung aus der vergangenen Handelswoche dürfte auch die Geldpolitik in den kommenden Tagen eines der zentralen Themen am Markt bleiben.

Im August lag der Preisdruck in der größten Volkswirtschaft bei 2,5 Prozent und damit deutlich unter dem Vormonatswert von 2,9 Prozent (per Jahresmonatsvergleich). Allerdings verharrte die für die Fed maßgebliche Kernrate der Teuerung bei 3,2 Prozent, was die Zinssenkungsfantasien in Bezug auf einen größeren Zinsschritt somit gedrosselt haben dürfte.