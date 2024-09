Wheaton Precious Metals - Vor neuen Rekordständen

Der Kursverlauf der Wheaton-Aktie stellt weiterhin einen absoluten Bilderbuchchart dar (siehe u. a. „HSBC Daily Trading“ vom 23. Mai). „Technik, die begeistert“ … doch der Reihe nach: So haben die trendbestätigende Flagge seit Sommer 2020, der jüngste Doppelboden sowie der Spurt über die Hochs der letzten Jahre bei rund 51/52 USD ihre Wirkung nicht verfehlt. Lohn der Mühen ist ein neues Allzeithoch bei 63,06 USD (siehe Chart). Rein rechnerisch hält die beschriebene Flaggenkonsolidierung ein langfristiges Kursziel von rund 69 USD bereit. An dieser Stelle wird es interessant, denn dieses Anlaufziel harmoniert bestens mit dem Cluster aus zwei unterschiedlichen Fibonacci-Projektionen (69,07/70,81 USD). Da auch die Trendfolger MACD und Aroon konstruktiv zu werten sind und die letzten beiden Monatskerzen markante Lunten aufweisen, haben die Bullen derzeit weitere wichtige Argumente auf ihrer Seite. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Kursverlauf Anlegerinnen und Anlegern eine nützliche Orientierungshilfe: Um die gegenwärtige Steilvorlage nicht zu gefährden, gilt es, das alte Allzeithoch vom August 2020 bei 57,89 USD in Zukunft nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten.

Wheaton Precious Metals (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Wheaton Precious Metals

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

