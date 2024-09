Merz und Söder kündigen gemeinsame Pressekonferenz an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Nach dem Rückzug des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst von der Kanzlerkandidatur der Union haben CDU-Chef Friedrich Merz und der CSU-Vorsitzende Markus Söder eine gemeinsame Pressekonferenz angekündigt.

Die beiden Politiker wollen um 12.00 Uhr (MESZ) in der bayerischen Landesvertretung in Berlin vor die Presse treten. In Kreisen der CDU hieß es, man gehe davon aus, dass sich der bayerische Ministerpräsident für Merz aussprechen werde.

Wüst hatte am Montagabend gesagt, er stehe für die Kanzlerkandidatur im Moment nicht zur Verfügung und unterstütze gemeinsam mit der NRW-CDU Merz. Zentral für seine Entscheidung sei gewesen, wie er dazu beitragen könne, dass die Ampel-Regierung von einer handlungsfähigen Regierung abgelöst werde. Für den Wahlerfolg der Union sei die Geschlossenheit entscheidend. Nur einer starken Union werde es gelingen, die Ampel abzulösen. "Deutschland braucht einen Neustart", erklärte Wüst. "Wir sind bereit." Merz und Söder müssten nun einen gemeinsamen Vorschlag machen. CDU und CSU müssten die Frage der Kanzlerkandidatur auf Augenhöhe lösen.

CDU-Chef Merz hatte zuletzt gesagt, er und der bayerische Ministerpräsident Söder würden bald eine Entscheidung fällen. "Markus Söder und ich werden einen Vorschlag machen, und dann werden sich die Parteivorstände von CDU und CSU damit beschäftigen", hatte er im ZDF gesagt. Eine Entscheidung werde bald fallen.

