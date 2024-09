Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Besetzung der EU-Kommission

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Besetzung der EU-Kommission:

"Es ist ein merkwürdig anmutender Kniefall von der Leyens vor der italienischen Postfaschistin Meloni, dass ausgerechnet einer ihrer Fratelli, Raffaele Fitto, eine so herausgehobene Position bekommen, ja einer der Stellvertreter der EU-Chefin werden soll. Von der Leyen belohnt damit Melonis Parteifamilie, obwohl deren Abgeordnete ihr im EU-Parlament bei der Abstimmung über eine zweite Amtszeit die Gefolgschaft verweigert hatten. Doch damit nicht genug: Fitto soll künftig für die Kohäsionspolitik der EU zuständig sein, also die Milliarden aus Brüssel verteilen. Von der Leyen schafft einen Präzedenzfall, indem sie Fitto in ihren engsten Machtzirkel einbinden will. Es ist zu befürchten, dass dies zum Einfallstor für rechtsextreme Positionen in der Kommission wird."