Aktien Frankfurt Eröffnung: Große Zinssenkung bringt Dax nahe an Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine große Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed am Vorabend hat den deutschen Leitindex Dax am Donnerstag nahe an ein Rekordhoch herangeführt. Im frühen Xetra-Handel stieg das Börsenbarometer um knapp ein Prozent auf 18.887 Zähler. Zur bisherigen Höchstmarke vom Monatsanfang bei 18.990 Punkten fehlen dem Dax nurmehr 103 Punkte oder gut ein halbes Prozent.

Der MDax der 50 mittelgroßen Börsentitel gewann 1,2 Prozent, ist mit 26.100 Punkten aber noch weit entfernt von seiner Höchstmarke von vor drei Jahren bei 36.428 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte am Morgen um gut ein Prozent zu./bek/men