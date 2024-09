GNW-Adhoc: Biognosys schließt Wiederverkaufsvertrag für Proteomik-Software "Spectronaut" mit führendem Anbieter von Massenspektrometriesystemen ab

^* Spectronaut(®) von Biognosys, die führende herstellerunabhängige Software

für die DIA-Proteomik, ist jetzt direkt von Thermo Fisher Scientific im Rahmen einer Wiederverkaufsvereinbarung erhältlich * Endanwender erhalten Zugang zu Massenspektrometrie-Systemen von Thermo Scientific und der Spectronaut-Software von Biognosys über ein einziges Angebot von Thermo Fisher * Thermo Fisher wird die Spectronaut-Software von Biognosys direkt aus seinem Produktkatalog anbieten und verkaufen Zürich und NEWTON, Massachusetts, Sept. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, ein führender Erfinder und Anbieter von Softwarelösungen für die massenspektrometriebasierte Proteomik-Datenanalyse, hat heute die Einführung einer Mehrwert-Wiederverkaufsvereinbarung für die Spectronaut(®)-Software von Biognosys mit Thermo Fisher Scientific bekanntgegeben. Die Vereinbarung konzentriert sich auf das Co-Marketing und den Co-Verkauf der Spectronaut (https://biognosys.com/software/spectronaut/)-Software von Biognosys mit den Massenspektrometrie-Systemen von Thermo Fisher für die Analyse von Proteomik-Experimenten mit datenunabhänigiger Erfassung (DIA, Data-Independent Acquisition). Die Verfügbarkeit der Massenspektrometrie-Instrumente von Thermo Fisher mit dem Goldstandard für die DIA-Proteomics-Datenanalyse, Spectronaut, in einem einzigen Arbeitsablauf ermöglicht DIA-Proteomics-Forschung mit branchenführender Tiefe. Im Rahmen der Vereinbarung räumt Biognosys Thermo Fisher das Recht ein, Spectronaut direkt aus seinem Produktkatalog anzubieten und zu verkaufen, so dass Endverbraucher über ein einziges, von Thermo Fisher Scientific erstelltes Angebot Zugang zu den Massenspektrometriesystemen von Thermo Fisher und der Spectronaut-Software von Biognosys erhalten können. Diese Zusammenarbeit erweitert die Reichweite von Spectronaut und bietet Kunden von Thermo Fisher einen vereinfachten Zugang zu dieser marktführenden DIA-Proteomik- Datenanalysesoftware. Die neue Version 19 von Spectronaut (https://biognosys.com/resources/spectronaut-19-unlock-your-datas-true-story/), die auf der ASMS-Jahreskonferenz 2024 in Anaheim, Kalifornien, vorgestellt wurde, verfügt über Deep-Learning-gestützte Algorithmen und eine verbesserte Skalierbarkeit für die neueste Generation von Instrumenten, einschließlich des Orbitrap Astral(TM) Massenspektrometers. ?Wir freuen uns, den Benutzern von Massenspektrometrie-Instrumenten von Thermo Fisher den Zugang zu Spectronaut zu erleichtern", so Dr. Oliver Rinner, CEO und Gründer von Biognosys. ?Die Datenanalyse ist nach wie vor ein entscheidender Erfolgsfaktor für die massenspektrometriebasierte Proteomik und bietet ein enormes Potenzial für weitere Verbesserungen. Mit Spectronaut haben wir Pionierarbeit beim Übergang zu DIA als modernste Erfassungsmethode in der Proteomforschung geleistet. In vielen spannenden Bereichen steckt das Feld noch in den Kinderschuhen, und wir sind der Meinung, dass die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zwischen den Instrumentenplattformen verschiedener Hersteller für weitere Fortschritte unerlässlich ist. Biognosys hat es sich zur Aufgabe gemacht, die beste Software für Geräte aller Hersteller anzubieten, und diese Co-Vertriebs-Vereinbarung mit Thermo Fisher ist ein wichtiger Schritt hin zu einer besseren Zugänglichkeit für ihre Kunden." Dr. August Specht, Vice President, R&D, Chromatography and Mass Spectrometry, bei Thermo Fisher Scientific, fügte hinzu: ?Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Biognosys, um Forschern leistungsstarke Arbeitsabläufe für ihre Proteomforschung zu bieten. Indem wir Spectronaut zusammen mit unseren Massenspektrometriesystemen zur Verfügung stellen, bieten wir unseren Kunden eine umfassende, optimierte Lösung für die DIA-Proteomik". Über Spectronaut(®) Spectronaut ist das Flaggschiff von Biognosys im Bereich der Datenanalyse für die datenunabhängige Erfassung in der massenspektrometriebasierten Proteomik. Die Software nutzt fortschrittliche Algorithmen für Suche und künstliche Intelligenz (KI), um Daten in verwertbare Erkenntnisse für die biowissenschaftliche Forschung zu verwandeln. Spectronaut ermöglicht die reproduzierbare und präzise Quantifizierung von Tausenden von Proteinen in einem einzigen Experiment und bietet multidimensionale Einblicke in Proteinexpression, -funktion und -struktur bei allen wichtigen biologischen Spezies und Probentypen. Weitere Informationen finden Sie unter spectronaut.com (http://spectronaut.com/). Über Biognosys Wir bei Biognosys glauben, dass tiefe Einblicke in das Proteom der Schlüssel zu bahnbrechenden Entdeckungen sind, die die Wissenschaft verändern und das Leben verbessern. Mit unserem vielseitigen Portfolio an Proteomik-Lösungen der nächsten Generation, darunter die Forschungsservice-Plattformen TrueDiscovery(®), TrueTarget(®) und TrueSignature(®), unsere Flaggschiff- Software Spectronaut(®) und das PQ500(TM)-Kit, machen wir das Proteom handlungsfähig, um Forschung, Arzneimittelentwicklung und klinische Entscheidungen zu unterstützen. Unsere Lösungen bieten eine multidimensionale Ansicht der Proteinexpression, -funktion und -struktur in allen biologischen Spezies und Probentypen. Unsere einzigartigen, patentierten Technologien nutzen die hochauflösende Massenspektrometrie, um Tausende von Proteinen mit branchenführender Präzision, Tiefe und Durchsatz zu quantifizieren. Durch unsere strategische Partnerschaft mit Bruker (Nasdaq: BRKR) machen wir die Proteomik weltweit zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter biognosys.com (http://www.biognosys.com/). Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5eabe48a-06b5-4c37-8181- d5ff5a41a1cb Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. °