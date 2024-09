IRW-News: Avrupa Minerals Ltd.: Avrupa Minerals durchteuft eine polymetallische VMS-Mineralisierung bei Sesmarias

IRW-PRESS: Avrupa Minerals Ltd.: Avrupa Minerals durchteuft eine polymetallische VMS-Mineralisierung bei Sesmarias

- SES24-054 durchteuft 41,2 Meter einer Sulfidmineralisierung mit 1,59 % Kupfer, 1,71 % Blei, 3,36 % Zink und 54,90 g/t Silber.

o einschließlich 28,6 Meter mit 1,68 % Kupfer, 2,42 % Blei, 4,75 % Zink und 73,90 g/t Silber.

- SES24-053 durchteuft 13,15 Meter einer Sulfidmineralisierung mit 0,31 % Kupfer, 1,57 % Blei, 3,00 % Zink und 38,40 g/t Silber.

o einschließlich 9,15 Meter mit 0,40 % Kupfer, 2,09 % Blei, 4,02 % Zink und 50,5 g/t Silber.

- Drei von sieben Bohrlöchern abgeschlossen, die Ergebnisse der ersten beiden finden Sie in dieser Pressemitteilung; Ergebnisse für die dritte Bohrung stehen noch aus; vierte Bohrung im Gange.

- Bei Bedarf Potenzial für zwei zusätzliche Bohrungen; zweites Bohrgerät ist auf dem Weg zum Projekt.

Vancouver, British Columbia. 19. September 2024 / IRW-Press / Avrupa Minerals Ltd. (TSXV: AVU) freut sich, die ersten Analyseergebnisse der aktuellen Bohrphase auf dem VMS-Projekt Sesmarias im Rahmen des Joint Ventures Alvalade im Iberischer Pyritgürtel, in Portugal bekannt zu geben. Das Bohrprogramm bei Sesmarias ist Teil eines Joint Ventures zwischen Avrupa Minerals und Sandfire Mineira Portugal, Unipessoal Lda. (Sandfire Portugal), einer 100%igen Tochtergesellschaft von Minas de Aguas Teñidas, S.A. (Sandfire MATSA). Avrupa betreibt das Projekt weiterhin über das JV-Unternehmen PorMining Lda. und Sandfire Portugal finanziert nach wie vor die Explorationsarbeiten.

Derzeit hat das Unternehmen im Rahmen des aktuellen Programms bei Sesmarias Central drei Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.715,4 Metern fertiggestellt; eine vierte Bohrung ist im Gange. Es sind sieben Bohrungen geplant, wobei zwei zusätzliche Bohrungen je nach Bedarf niedergebracht werden können. Wir erwarten in naher Zukunft ein zweites Bohrgerät, um den Abschluss dieser Bohrphase zu beschleunigen. Bis dato haben wir die Analyseergebnisse der Proben aus den ersten beiden Bohrungen (SES24-53 und SES24-054) erhalten. Die Proben der dritten Bohrung (SES24-055) befinden sich derzeit im Labor, und die Ergebnisse dieser Proben stehen noch aus.

Paul W. Kuhn, President und CEO von Avrupa Minerals, sagte: Dies sind aufregende neue Analyseergebnisse, da wir weiterhin eine potenziell hochgradige polymetallische Kernzone im Gebiet SES Central erschließen. Das laufende Bohrprogramm ist darauf ausgerichtet, weitere hochgradige Kupfer- und Zink-Blei-Silber-Mineralisierungen entlang einer Streichlänge von 600 Metern in der Zone Sesmarias Central zu überprüfen. Die bekannte Massivsulfidmineralisierung, die sich sowohl nördlich als auch südlich von SES Central erstreckt, beläuft sich auf insgesamt über 1.700 Meter und ist in beide Richtungen im Streichen der anvisierten schwarzen Schiefer, des Wirtsgesteins der Mineralisierung, in der Sesmarias-Synform offen.

Ergebnisse für SES24-054:

Abschnitte aus SES24-054

von (m) bis (m) gesamt (m) Cu (%) Pb (%) Zn (%) Ag (g/t)

Geologischer Abschnitt

(einschließlich Verwerfungsbrekzien, massive, 377,2 418,4 41,2 1,59 1,71 3,36 54,90

halbmassive Verdrängungsmineralisierung,

Stockwerk-Sulfide)

einschließlich bester Kupferabschnitte einschl. 377,2 412,4 35,2 1,78

einschl. 386,8 396,8 10,0 2,24

Bester polymetallischer Abschnitt (insgesamt)

377,2 405,8 28,6 1,68 2,42 4,75 73,90

einschl. 385,8 393,8 8,0 1,90 4,98 9,78 131,30

Tabelle 1. Die Ergebnisse von SES24-054 zeigen weiteres Potenzial für hochgradige Kupfer- und Polymetallmineralisierungen in der Scharnierzone der Sesmarias-Synform im Gebiet Central. Dieser Abschnitt befindet sich etwa 150 Meter südöstlich der Bohrung SES23-047, die im vergangenen Jahr niedergebracht wurde und 26,95 Meter mit 2,18 % Cu, 2,58 % Pb, 5,60 % Zn und 88,20 g/t Ag innerhalb eines mächtigen Abschnitts von 43,40 Metern mit 1,51 % Cu, 2,15 % Pb, 4,78 % Zn und 64,1 g/t Ag durchteufte. (Ergebnisse von SES23-047)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76890/AVU_091924_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Geologischer Profilschnitt 800 S, Blickrichtung Nordwest, zeigt die Mineralisierung in SES23-048 (westlicher Schenkel/Scharnierzone) und SES24-054 (Scharnierzone). Siehe Abbildung 3 für die Lage dieses Profilschnitts.

Ergebnisse für SES24-053:

SES24-053 Abschnitte

von (m) bis (m) gesamt (m) Cu (%) Pb (%) Zn (%) Ag (g/t)

Geologischer Abschnitt

Enthält Stockwerk-Mineralisierung bis semimassive 439,70 452,85 13,15 0,31 1,57 3,00 38,4

Sulfidverdrängungsmineralisierung

einschließlich 439,70 448,85 9,15 0,40 2,09 4,02 50,5

Tabelle 2. Die Ergebnisse von SES24-053 zeigen Potenzial für eine polymetallische Mineralisierung am westlichen Schenkel der Sesmarias-Synform, jedoch möglicherweise weiter entfernt vom Bereich der Scharnierzone. Eine ähnliche zinkreiche, polymetallische Mineralisierung kommt in SES23-052 vor, die im vergangenen Jahr niedergebracht wurde und den westlichen Schenkel etwa 470 Meter südöstlich von SES24-053 durchteufte. (Ergebnisse von Sesmarias -- 2023)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76890/AVU_091924_DEPRcom.002.png

Abbildung 2. Geologischer Profilschnitt 650 S, Blick nach Nordwest, zeigt die Mineralisierung in SES23-047 und SES24-053. Siehe Abbildung 3 für die Lage dieses Profilschnitts.

Kuhn kommentierte weiter: Nach den großartigen Kupfer- und Polymetallergebnissen in SES24-054 und den starken Zink-Blei-Silber-Ergebnissen in SES24-053 beginnen wir, eine Metallzonierung zu erkennen, die in der Scharnierzone SES Central zentriert ist, mit hohem Kupfergehalt und damit verbundenen Basismetallgehalten, die nach außen/oben und entlang der Schenkel der Sesmarias-Synform in eine zinkreichere Mineralisierung übergeht. Frühere Ergebnisse im Gebiet SES North zeigen geringere Kupfergehalte und stärkere Zink-Blei-Gehalte im östlichen Schenkel der Synform, aber wir haben die Scharnierzone im Norden noch nicht durchteuft, ebenso wenig wie einen Großteil des westlichen Schenkels. Das aktuelle Bohrprogramm könnte mehr Licht auf die erkannte Metallzonierung innerhalb des Mineralisierungskörpers werfen, und wir freuen uns auf weitere starke Ergebnisse.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76890/AVU_091924_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3. Konturenkarte, die die Ansatzpunkte der neuen und geplanten Bohrungen im Jahr 2024 in roter Farbe und die vermutete Massivsulfidmineralisierung zeigt, wobei die Bohrabschnittsgehalte (CuÄq) als Explorationszielerstellungshilfe verwendet werden. Das Ziel der aktuellen Bohrphase ist es, die orange-rote Zone im Gebiet SES Central zu erweitern und die Kontinuität der hochgradigen Kupfer- und Polymetallmineralisierung über eine Streichlänge von 600 Metern zu verbessern und einen zentralen Kern der Lagerstätte zu bilden.

Anmerkungen zu Abbildung 3: Wir verwenden CuÄq als reinen Indikator für den Gesamtmetallgehalt und somit lediglich als eine Zielerstellungshilfe für die Exploration. Wir äußern uns in keiner Weise zu einer möglichen Ressourcengröße oder einem Wert. Wenn wir über Bohrergebnisse berichten, verwenden wir nur die Werte der einzelnen Metalle, wie sie von einem akkreditierten Labor gemeldet werden.

Wir haben das aktuelle Bohrprogramm so konzipiert, dass es die Zone mit +2 % CuÄq im Sektor SES Central aufwertet und das potenzielle Gebiet mit +2 % CuÄq in den Sektor SES North erweitert, wo die historischen Bohrungen weniger konzentriert sind. Gelbe und grüne Zonen weisen im Allgemeinen auf Gebiete hin, in denen historische Bohrungen das Ziel verfehlten und/oder neuere, besser ausgerichtete Bohrungen spärlich sind.

Zu Explorationszwecken berechnen wir anhand der Ergebnisse der Sesmarias-Bohrungen von 2014 bis heute die Gesamtmenge an Kupfer, Blei, Zink, Silber und Gold, ohne Berücksichtigung oder Hinweis auf weitere nachgelagerte Aktivitäten, und berechnen anschließend den Wert dieses Gesamtmetallgehalts (in diesem Fall Stand 3. September 2024 unter Verwendung von: Cu = 4,04 US$/Pfund; Pb = 0,89 US$/Pfund; Zn = 1,23 US$/Pfund; Ag = 28,31 US$/Unze; und Au = 2.513 US$/Unze). Schließlich berechnen wir den Kupferäquivalentgehalt (CuÄq), indem wir den Wert der insgesamt enthaltenen Metalle durch den Kupferpreis am 3. April 2024 dividieren. Die Form und Konturierung der vermuteten Sesmarias-Mineralisierung mit Hilfe der geologischen Modellierungssoftware Leapfrog wurde freundlicherweise vom geologischen Team von Sandfire Portugal zur Verfügung gestellt. Während die Metallpreise seit den ursprünglichen CuÄq-Berechnungen in einer recht engen Spanne schwanken, ist die Form des VMS-Zielgebiets im Wesentlichen gleichgeblieben, da sie vom Metallgehalt und nicht vom Preis abhängt.

Anmerkungen zu Analysemethoden und Qualitätskontrolle. Das Joint Venture analysierte das mineralisierte Material in den Einrichtungen von ALS Global in Europa. Für zertifizierte, NI 43-101-konforme Analyseergebnisse wählten wir die ME-MS61-Methode, die von ALS Global in der Probenaufbereitungsanlage in Sevilla und im Analyselabor in Loughrea, Irland, durchgeführt wurde.

Aufgrund der guten Bohrbedingungen in beiden Bohrungen waren die Bohrarbeiter in der Lage, Bohrkerne mit HQ-Durchmesser (63,5 mm) für den gesamten Mineralisierungsabschnitt zu entnehmen, um eine große Probe der Mineralisierung zu erhalten. Das Projektpersonal holte den orientierten Bohrkern zweimal täglich vom Bohrgerät ab und lieferte die Kisten direkt an die Bohrkernlagerräume des Projekts in Grândola, Portugal. Dort vermaß und markierte ein Projektgeologe nach der geologischen und geotechnischen Überprüfung des Kerns den Kern für die Probenahme, wobei die Probenlänge im Durchschnitt einen Meter betrug, abhängig von visuellen Faktoren wie Veränderungen in der Textur, der Art der Mineralisierung und/oder dem Wirtsgesteinstyp. Die Projektmitarbeiter halbierten den Kern systematisch und methodisch mit einer elektrischen Kernsäge und legten dann eine Hälfte des aufgespaltenen Materials für jede Probenlänge in separate, nummerierte Plastikprobenbeutel. Um schnelle Ergebnisse aus erster Hand zu erhalten, transportierte das Projektpersonal die Kernproben direkt zum Aufbereitungslabor von ALS Global in Sevilla, Spanien.

ALS bereitete die Proben mittels ihrer Methode PREP-31by vor, um sie auf -2 mm zu zerkleinern, eine 1-kg-Probe abzutrennen und zu pulverisieren (85 % kleiner als 75 Mikrometer). Das pulverisierte Material wird an das europäische Hauptanalyselabor von ALS in Loughrea, Irland, geschickt. Im Analyselabor haben wir die Proben mit der ME-MS61-Technik des Labors analysieren lassen, die einen Aufschluss in vier Säuren und eine nahezu vollständige Metallextraktionsmethode verwendet, gefolgt von einer Analyse mit der branchenüblichen Technik der induktiv gekoppelten Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES). Ein weiterer Teil des pulverisierten Materials wird an das ALS-Labor in Vancouver zur Sn-XRF05-Presspellet-RFA-Analyse geschickt, um einen vollständigen Wert für Zinn im Bohrkern zu erhalten.

Vor der Übergabe der Proben an ALS Global waren die Mitarbeiter des Projekts oder von Sandfire MATSA jederzeit für die Überwachung, Beaufsichtigung und Aufbewahrung der Proben zuständig.

Zusätzlich zu ALS Globals interner Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) für alle Arbeitsaufträge führte das Projekt seine eigene normale, interne QA/QC anhand der Ergebnisse durch, die durch die systematische Einbeziehung von zertifizierten Referenzmaterialien, Blindproben und Feldduplikatproben erzielt wurden. Das Projektpersonal überprüfte und bewertete die Analyseergebnisse der Qualitätskontrollproben aller Arbeitsaufträge und bestätigte, dass diese Ergebnisse den Best-Practice-Standards der Branche entsprechen.

Sandfire Portugal ist eine 100%ige Tochtergesellschaft von Sandfire MATSA, einem modernen Bergbauunternehmen, das Eigentümer und Betreiber der MATSA-Bergbaubetriebe in der spanischen Provinz Huelva ist. Mit einer Aufbereitungsanlage im Norden des iberischen Pyritgürtels, die das Erz aus drei Untertageminen bezieht, den Minen Aguas Teñidas und Magdalena in Almonaster la Real und der Mine Sotiel in Calañas, produziert Sandfire MATSA Kupfer-, Zink- und Bleikonzentrate, die über den Hafen von Huelva verkauft werden.

Avrupa Minerals Ltd. ist ein wachstumsorientiertes Junior-Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Entdeckung von Mineralvorkommen konzentriert und ein hybrides Geschäftsmodell zur Generierung von Prospektionsgebieten verfolgt. Das Unternehmen besitzt eine 49%ige Konzession in Portugal, das VMS-Projekt Alvalade, das derzeit im Rahmen eines Earn-in-Joint-Venture-Abkommens in Option an Sandfire Portugal vergeben ist. Das Unternehmen besitzt eine zu 100 % unternehmenseigene Explorationskonzession für das Goldprojekt Slivova im Kosovo, das in Option an Western Tethyan Resources vergeben ist, und treibt vier Prospektionsgebiete in Mittelfinnland im Rahmen seiner Partnerschaft mit Akkerman Finland Oy aktiv voran. Avrupa konzentriert sich bei der Projekterstellung auf politisch stabile und aussichtsreiche Regionen in Europa, zu denen derzeit Portugal, Finnland und der Kosovo gehören. Das Unternehmen sucht und entwickelt weiterhin andere Möglichkeiten in Europa.

Weitere Informationen erhalten Sie über Avrupa Minerals Ltd. unter der Telefonnummer 1-604-687-3520 oder auf unserer Website unter www.avrupaminerals.com.

Für das Board:

Paul W. Kuhn

----

Paul W. Kuhn, President & Director

410 - 325 Howe Street

Vancouver, BC Kanada V6C 1Z7

T: (604) 687-3520

F: (888) 889-4874

Diese Pressemitteilung wurde vom Management des Unternehmens erstellt, welches auch die volle Verantwortung für deren Inhalt übernimmt. Paul W. Kuhn, President und CEO von Avrupa Minerals, ein lizenzierter Fachgeologe und eingetragenes Mitglied der Society of Mining Engineers, ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 der Canadian Securities Administrators. Er hat den fachlichen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft. Herr Kuhn hat als qualifizierter Sachverständiger die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung nicht nur geprüft, sondern diese auch zusammengestellt bzw. die Zusammenstellung beaufsichtigt und genehmigt.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76890

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76890&tr=1

