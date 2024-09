NORMA Group SE: Zyklischer Nischenspezialist dürfte durch Profitabilitätsverbesserungen profitieren!

Nischenspezialist mit Fokus auf Verbindungstechnologien und Fluidsysteme

Die NORMA Group SE hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Verbindungstechnologien und Fluidsystemen spezialisiert. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst dabei eine breite Palette von Verbindungstechnologien, die in verschiedenen Branchen wie der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrtindustrie, dem Schiffbau, der Landwirtschaft und vielen anderen Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Die Produkte dienen dazu, verschiedene Bauteile und Systeme sicher miteinander zu verbinden und bieten Lösungen für Herausforderungen wie Vibrationen, Temperaturschwankungen und Druckschwankungen. Neben Verbindungstechnologien bietet die NORMA Group auch Fluidlösungen an, die sich auf die Handhabung und den Transport von Flüssigkeiten und Gasen konzentrieren. Es werden auch kundenspezifische Lösungen und Dienstleistungen angeboten, um spezifische Anforderungen und Herausforderungen der Kunden zu erfüllen. Die NORMA Group bedient eine breite Palette von Kunden in verschiedenen Branchen, darunter Automobilhersteller, Zulieferer, Hersteller von Nutzfahrzeugen, Bauunternehmen, Landwirtschaftsunternehmen, Flugzeughersteller und viele mehr. Diese diversifizierte Kundenbasis trägt dazu bei, das Risiko zu streuen und die Stabilität des Geschäftsmodells zu erhöhen. Das Unternehmen bietet dabei ein weltweites Distributionsnetzwerk mit One-Stop-Shopping-Service für spezialisierte Händler an.