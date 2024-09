Trading-Chance Orange: Jetzt könnten die Bären zurückkommen

Werbung

Am Aktienmarkt ist gerade Partystimmung. Aber alte Hasen wissen: Am Hoch ist die Stimmung naturgemäß immer am besten. Und der am 28. Juni vorgestellte Long-Trade auf den französischen Telekom-Riesen Orange hat jetzt seine erste Zielzone erreicht, da wäre das Einfahren des Gewinns und ein spekulativer Switch auf Short allemal eine Überlegung wert.

Orange S.A. ist quasi die Deutsche Telekom Frankreichs, hatte früher auch einen entsprechenden Namen: France Télécom. Und auch sonst finden sich viele Vergleichsaspekte zur T-Aktie: Die Ertragslage ist stabil, die Dividendenrendite hoch, die Bewertung über das Kurs/Gewinn-Verhältnis günstig. Eine Aktie also, die grundsätzlich also zum Kauf einlädt, nur:

Eine 20-Prozent-Rallye ist in diesem Umfeld bereits viel

Das haben jetzt auch schon sehr viele getan. Und auszusteigen, wenn alle glauben, die Hausse währt ewig, war selten ein Fehler. Der Ende Juni vorgestellte Long-Trade (die damalige WKN war HS6XLJ) liegt momentan um die 43 Prozent im Plus. Da Kasse zu machen und spekulativ die Seiten zu wechseln, wäre jetzt interessant, denn:

Wenngleich die Analysten die Aktie in Sachen Kursziel noch höher sehen, so ist diese Telekom-Aktie doch seit dem Abriss, der sich aus der Verkaufswelle im Zug der Euro- und Parlamentswahlen in Frankreich ergab, längst wieder auf einen Level gelaufen, den man im oberen Bereich der vorherigen Handelsspanne dieses Jahres verorten kann. Und da die konjunkturelle Lage wenig Wachstum verheißt, wäre die Aktie damit nicht mehr billig, sondern angemessen bewertet und nach diesem 20-Prozent-Anstieg für eine Aktie dieser Branche und Größe bereits ungewöhnlich weit gelaufen. Davon abgesehen, dass die politische Gemengelage in Frankreich weiter unübersichtlich ist. Hinzu kommt die Chart- und Markttechnik:

Widerstandszone erreicht und markttechnisch überkauft

Quelle: marketmaker pp4

Die überverkaufte Situation, die Motivation für unseren Long-Trade Ende Juni war, ist längst einem überkauften markttechnischen Zustand gewichen, zugleich hat die Orange-Aktie die Widerstandszone 10,84 zu 11,11 Euro erreicht und sich dort festgefahren. Speziell heute rutscht die Aktie ab, obwohl der Gesamtmarkt haussiert, ein Indiz dafür, dass auf der Oberseite die Luft dünn wird. Für einen spekulativen Switch auf Short eine günstige Ausgangslage.

Gewinnmitnahme Long, Wechsel auf Short

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 12,813 Euro derzeit einen Hebel von 5,2 ausweist. Den Stop Loss platzieren wir bei 11,60 Euro in der Aktie, das entspricht einem Kurs von ca. 1,19 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die Orange-Aktie lautet HC65CX.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 11,11 Euro, 11,32 Euro, 11,41 Euro

Unterstützungen: 10,37 Euro, 10,28 Euro, 9,98 Euro, 9,19 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Orange

Basiswert Orange S.A. WKN HC65CX ISIN DE000HC65CX7 Basispreis 12,813 Euro K.O.-Schwelle 12,813 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UniCredit Hebel 5,2 Stop Loss Zertifikat 1,19 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.