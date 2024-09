Wirtschaftsminister - Bund und Land denken über Unterstützung von VW nach

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Papenburg (Reuters) - Die Bundesregierung und das Land Niedersachsen erwägen laut Wirtschaftsminister Robert Habeck eine Unterstützung des angeschlagenen VW-Konzerns.

"Das Unternehmen hat für Deutschland eine zentrale Bedeutung", sagte der Minister am Donnerstag in Papenburg. Bund und Land dächten darüber nach, wie man den Sanierungskurs unterstützen könne. Einen Medienbericht, wonach VW 30.000 Stellen abbauen wolle, könne er nicht kommentieren. Habeck will am Freitag das VW-Werk in Emden besuchen.

VW leidet unter einer Absatzschwäche in Deutschland und auch in China. Das Unternehmen erwägt daher Werksschließungen und hat auch Verträge mit Arbeitnehmervertretern gekündigt, wonach betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen waren.

