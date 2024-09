127 Dividendenerhöhungen: Die Dividendenaktie für jede Börsenzeit

Eine Dividendenaktie, die 127 Dividendenerhöhungen in Folge vollbringt, ist gewiss nicht uninteressant. Um direkt die Katze aus dem Sack zu lassen: Hierbei handelt es sich um Realty Income (WKN: 899744), einem Real Estate Investment Trust, der in der letzten Woche die besagte 127. erhöhte Dividende in Folge bekannt gab.

Realty Income erhöht nicht bei jeder Dividende die eigene Ausschüttungssumme je Aktie. Bei einer monatlichen Zahlung wäre das auch wirklich utopisch. Die Historie an konstanten Dividenden lässt sich trotzdem sehen: Seit mittlerweile 651 Monaten in Folge zahlt der REIT eine starke Ausschüttung an seine Investoren aus. Das entspricht einem Zeitraum, der mehr als 54 Jahre umfasst.

Zwar ist die Dividendenerhöhung mit 0,0005 US-Dollar eher verschwindend gering. Die fundamentale Bewertung könnte trotzdem interessant sein. Zumal wir eines nicht vergessen dürfen: Realty Income hat sich in den vergangenen Jahren auch ein operatives Fundament erarbeitet, das eine zeitlose Dividende auch in Zukunft ermöglicht.

127 Dividendenerhöhungen: Dividendenaktie Realty Income

Hinter Realty Income steckt nämlich ein Real Estate Investment Trust, der sich inzwischen ein operatives Portfolio von über 15.000 Einheiten aufgebaut hat. Der Fokus liegt auf sogenannten Single-Tenant-Immobilien. Also auf Immobilien, die lediglich einen Mieter besitzen. Dazu zählen Ketten wie Dollar Tree. Aber auch andere Einzelhändler, Fitness-Studios, Kinos und weitere Immobilien. Die starke Diversifikation setzt sich auch in die Breite durch. Denn kein Mieter steht für mehr als 4 % der Mieterlöse ein.

Das ermöglicht in Summe die starke Dividende. Realty Income könnte im Zweifel auch den Ausfall eines Mieters relativ problemlos kompensieren. Die Diversifikation ist der Schutz für stabile Ausschüttungen, die über die Zeit auch noch wachsen. Über Zukäufe und leichte Mieterhöhungen konnte der REIT im letzten Quartal die Funds from Operations je Aktie auf bereinigter Basis um 6 % auf 1,06 US-Dollar steigern. Selbst bei der momentanen monatlichen Dividende in Höhe von 0,2635 US-Dollar liegt das Ausschüttungsverhältnis damit bei gerade einmal 74,5 %. Ein vergleichsweise moderater Wert. Insbesondere für einen Real Estate Investment Trust.

Die Aussichten sind daher gut, dass die Dividendenaktie von Realty Income auch in Zukunft starke und stabile Dividenden präsentiert. Mit dem Status als Dividendenaristokraten im Rücken kann das das Fundament für eine solide Dividende im eigenen Portfolio sein. Die außerdem in regelmäßigen Abständen zumindest leicht wächst.

Auch die Bewertung ist günstig!

Wenn du glaubst, dass du für 127 Dividendenerhöhungen in Folge einen hohen Preis zahlen musst, solltest du bei Realty Income ebenfalls einen näheren Blick riskieren. Die Dividendenaktie wird zur Zeit mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 15 bewertet. Zudem liegt die Dividendenrendite bei knapp 5 %.

Alles in allem: Eine spannende und starke Dividendenaktie, die durchaus einen näheren Blick verdient hat. Ich wage einfach mal die vorsichtige Prognose: Voraussichtlich sehen wir noch im Jahre 2024 die 128. Dividendenerhöhung in Folge. Sowie die 654. monatliche Dividende, die aller Voraussicht nach im Dezember ausgezahlt werden dürfte.

