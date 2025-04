AKTIEN IM FOKUS: Deutsche Immobilienwerte wieder gefragt - Oddo optimistisch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Immobilienwerte sind am Donnerstag nach den Gewinnmitnahmen vom Vortag wieder angezogen. Die Titel des Dax-Konzerns Vonovia zum Beispiel kamen auf ein Plus von 2,5 Prozent, womit sie sich dem Dienstagshoch von 29,14 Euro wieder näherten. In einer generell optimistischen Studie der Investmentbank Oddo BHF wurden sie am Donnerstag weiter als Branchenfavorit bezeichnet.

Im Index der mittelgroßen Werte MDax versammelten sich am Donnerstag mit LEG , TAG Immobilien , Aroundtown und Deutsche Wohnen gleich vier Immobilienwerte an der Spitze. Sie verzeichneten Kursgewinne von mindestens zwei Prozent.

Grand City aus dem SDax hinkten mit einem Anstieg um 1,3 Prozent etwas hinterher. Unter den vier von Oddo BHF beurteilten deutschen Branchenwerten sind sie die einzige Aktie, für die am Donnerstag das Kursziel nicht erhöht wurde. Hier erwähnte Analyst Manuel Martin den Aspekt, dass es noch immer keine positive Entscheidung gebe hinsichtlich wieder aufgenommener Dividendenzahlungen.

In seiner Studie betonte der Experte, Immobilienaktien hätten sich seit den Zoll-Ankündigungen durch US-Präsident Donald Trump als widerstandsfähig erwiesen. Besonders bei deutschen Branchenwerten werde diese Eigenschaft unterstrichen durch die Stärke des Mietmarktes und die Attraktivität für Investitionen. Als Faktor hinzukomme in Deutschland eine ausgebliebene Verschärfung der Regulierung.

Laut Martin ist es absehbar, dass weitere Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank die Bedingungen für die Refinanzierung verbessern und die Bewertungen von Immobilien stützen. Er geht daher davon aus, dass deutsche Wohnimmobilienaktien für Anleger ihren Charakter als "sicherer Hafen" behalten, auch vor dem Hintergrund einer immer noch niedrigen Bewertung.

Auch wenn Vonovia binnen gut zwei Wochen um ein Fünftel gestiegen ist, liegen die Aktie 2025 noch knapp im Minus. Mit einem auf 34 Euro erhöhten Kursziel sieht der Experte noch 17 Prozent Kurspotenzial. Bei LEG und TAG versprechen seine erhöhten Kursziele aber ähnlich viel Luft nach oben. Für Grand City jedoch liegt er auf Augenhöhe mit dem aktuellen Kursniveau./tih/la/jha/