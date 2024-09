Britische Staatsverschuldung klettert auf 100 Prozent der Wirtschaftsleistung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

London (Reuters) - Schlechte Nachrichten für die neue Regierung von Premierminister Keir Starmer: Die britische Staatsverschuldung hat erstmals seit Jahrzehnten die Höhe der Wirtschaftsleistung erreicht.

Die Verbindlichkeiten des öffentlichen Sektors summierten sich im August auf 100 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, wie das Statistikamt Office for National Statistics am Freitag in London mitteilte. Das ist der höchste Wert seit Beginn der monatlichen Aufzeichnungen 1993. Im Juli lag er noch bei 99,3 Prozent. Zum Vergleich: In Deutschland beträgt der Schuldenstand weniger als 63 Prozent.

Aufzeichnungen der Bank of England zeigen, dass die Verschuldung zum letzten Mal in den frühen 1960er Jahren regelmäßig in dieser Höhe lag. Damals kämpfte Großbritannien noch mit den finanziellen Folgen des Zweiten Weltkriegs. Die Staatsverschuldung stieg während der globalen Finanzkrise ab 2007/08 und dann erneut während der Corona-Pandemie sprunghaft. Zugleich lahmt die Wirtschaft, nicht zuletzt wegen des EU-Austritts.

Der neuen Finanzministerin Rachel Reeves wird damit die Aufstellung ihres ersten Haushalts zusätzlich erschwert - zumal auch die Neuverschuldung steigt. Die Regierung nahm im August fast 14 Milliarden Pfund an Schulden auf, über drei Milliarden mehr als ein Jahr zuvor. Demnach stiegen etwa die Ausgaben für Sozialleistungen. Reeves will Erhöhungen der Einkommens-, Körperschafts- und Mehrwertsteuersätze vermeiden. Das lässt nur wenig Spielraum für eine Verbesserung der öffentlichen Dienstleistungen und die Förderung von Investitionen.

"Die Zahlen für die öffentlichen Finanzen im August verdeutlichen die schwierige Haushaltslage, mit der die Schatzkanzlerin vor ihrem ersten Haushalt konfrontiert ist", sagte Ökonom Gora Suri vom Beratungshaus PwC. Regierungschef Starmer hatte sich im Wahlkampf auf die Fahnen geschrieben, ein jährliches Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent zu erreichen. Die Bank of England , die am 19. September wieder über den Leitzins entscheidet, erwartet dieses Jahr lediglich ein Plus von rund 1,25 Prozent.

Starmers Labour-Partei hatte bei der Parlamentswahl am 4. Juli einen Erdrutschsieg geschafft. Nach 14 Jahren an der Macht mussten die Konservativen damit weichen.

