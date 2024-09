IRW-News: Bolt Metals Corp.: Bolt Metals unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb einer bohrbereiten, hochgradigen Silber-/Kupfer-Liegenschaft und kündigt Privatplatzierung an

IRW-PRESS: Bolt Metals Corp.: Bolt Metals unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb einer bohrbereiten, hochgradigen Silber-/Kupfer-Liegenschaft und kündigt Privatplatzierung an

Vancouver, British Columbia - 19. September 2024 / IRW-Press / Bolt Metals Corp. (Bolt oder das Unternehmen) (CSE: BOLT) (FWB: A2QEUB) (OTCQB: PCRCF) freut sich bekannt zu geben, dass es mit 1436060 B.C. Ltd. (143 BC) eine unverbindliche Absichtserklärung (die LOI) mit Datum vom 17. September 2024 unterzeichnet hat, in der das Unternehmen eine Übernahme von 143 BC, das die Liegenschaft Silver Switchback (die Liegenschaft) in der Bergbauregion Omineca in British Columbia besitzt, in Erwägung zieht (die vorgeschlagene Transaktion).

Highlights der Liegenschaft

- jüngste Oberflächenproben ergaben 1.975 g/t Silber (Ag), 17,01 % Kupfer (Cu) und 0,48 g/t Au

- hochwertige Vorkommen an der Oberfläche, die noch nie gebohrt wurden; bestehende Bohrgenehmigung bis 2027

- umfangreiche Straßenbau- und Holzfällungsarbeiten ermöglichen Zufahrt mit Fahrzeugen auf der gesamten Liegenschaft

- mineralisierte Zonen mit massiven bis halbmassiven Sulfiden

- geochemisches Ziel mit einer Größe von 1 km x 3 km

Der Erwerb der Liegenschaft Silver Switchback ist ein wichtiger Schritt bei der Neuausrichtung von Bolt Metals und positioniert das Unternehmen für zukünftiges Wachstum, sagte Branden Haynes, President und CEO von Bolt. Silver Switchback passt gut zu unserer langfristigen Strategie, vielversprechende Explorations- und Erschließungsprojekte in bergbaufreundlichen Gebieten zu erwerben, die schnell und effizient weiterentwickelt werden können. Wir sind davon überzeugt, dass es hervorragende Möglichkeiten gibt, bei Silver Switchback bedeutende zusätzliche Kupfer- und Silbermineralisierungen zu entdecken, und planen ein umfassendes Explorationsprogramm, um diese Ziele weiterzuverfolgen.

Silver Switchback ist eine Liegenschaft im Explorationsstadium, die 55 Kilometer östlich von Terrace, British Columbia, liegt und über Forststraßen erreichbar ist. Die Liegenschaft besteht aus acht zusammenhängenden Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von 2.560 Hektar und weist Potenzial für vulkanische Rotschiefer-Kupfer- und polymetallische Cu-Ag-Pb-Zn-Lagerstätten auf. Die bisherigen Explorationsarbeiten, einschließlich Kartierungen, Probenahmen und Bohrungen, haben bedeutende anomale Gebiete und aussichtsreiche Ziele ermittelt. Die Liegenschaft war Gegenstand eines kürzlich durchgeführten Arbeitsprogramms im Wert von 500.000 CAD und eines technischen Berichts gemäß 43-101 vom 1. September 20231.

Transaktionsbedingungen

Unter den Bedingungen der LOI wird das Unternehmen bei Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion insgesamt 4.000.000 Stammaktien des Unternehmens (die Vergütungsaktien) an die Aktionäre von 143 BC (die Aktionäre) im Verhältnis zu ihrem jeweiligen Aktienbesitz an 143 BC ausgeben. Das Unternehmen wird außerdem bei Abschluss einer endgültigen Vereinbarung (die endgültige Vereinbarung) eine Barzahlung in Höhe von 20.000 CAD an die Aktionäre oder einen von ihnen ernannten Vertreter leisten. Die vorgeschlagene Transaktion erfolgt zu marktüblichen Konditionen und es fallen in diesem Zusammenhang keine Vermittlungsgebühren an.

Die vorgeschlagene Transaktion unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Abschluss der endgültigen Vereinbarung durch die Parteien, die die für Transaktionen dieser Art üblichen Bedingungen und Gewährleistungen enthält, sowie den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre und Aufsichtsbehörden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genehmigung der Canadian Securities Exchange (die CSE).

Der Abschluss der endgültigen Vereinbarung unterliegt unter anderem dem Abschluss der jeweiligen Due-Diligence-Prüfung der Parteien und der Genehmigung durch die Boards des Unternehmens und von 143 BC. Es gibt keine Gewissheit, dass die Parteien in der Lage sein werden, die vorgeschlagene Transaktion abzuschließen. Die LOI ist nicht bindend und weder das Unternehmen noch 143 BC sind verpflichtet, die endgültige Vereinbarung abzuschließen oder die Verhandlungen darüber fortzusetzen oder die vorgeschlagene Transaktion durchzuführen. Es kann nicht garantiert werden, dass ein Bestandteil der vorgeschlagenen Transaktion durchgeführt wird, noch kann eine Garantie für die endgültigen Bedingungen gegeben werden.

Privatplatzierung

Das Unternehmen freut sich außerdem, seine Absicht bekannt zu geben, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von Einheiten (Einheiten) für einen Gesamtzielbetrag von bis zu 600.000 CAD durchzuführen. Das Angebot wird bis zu 1.500.000 Einheiten zu einem Preis von 0,40 CAD pro Einheit (Privatplatzierung) umfassen. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) und einem Stammaktien-Warrant (jeweils ein Warrant) bestehen, wobei jeder Warrant innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren zu einem Preis von 0,75 CAD pro Warrant ausgeübt werden kann.

Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung soll für Explorationsausgaben, Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Die im Rahmen dieses Angebots ausgegebenen Einheiten, einschließlich aller zugrunde liegenden Wertpapiere, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum. Das Unternehmen kann die Privatplatzierung in einer oder mehreren Tranchen abschließen. Das Unternehmen kann im Zusammenhang mit der Privatplatzierung Vermittlungsgebühren zahlen. Eine Beteiligung von Insidern an der Privatplatzierung ist derzeit nicht vorgesehen.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Garry Clark, P. Geo., Mitglied des Board of Directors des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und die Veröffentlichung der hierin enthaltenen technischen Informationen genehmigt.

1 National Instrument 43-101 Technical Report on the Silver Switchback Property, Northwest, British Columbia, Canada; Jeremy Hanson, P.Geo.; 1. September 2023

Bolt Metals Corp.

Branden Haynes - Direktor und CEO

(604) 817-1595

info@boltmetals.com

Hinweis für den Leser

Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Die Wörter können, potenziell, sollten, würden, könnten, werden, beabsichtigen, planen, antizipieren, glauben, schätzen, erwarten und ähnliche Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantien für zukünftige Geschäftsaktivitäten darstellen und mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind und dass die zukünftigen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Unsicherheiten zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

