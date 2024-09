Siemens hat die Themen der Zukunft im Visier

Werbung. Jeans, T-Shirt, Sportschuhe und schwarze Lederjacke sind nicht gerade typisch für einen Vorstandschef hierzulande. Siemens-CEO Roland Busch setzte mit diesem Outfit ein klares Zeichen, als er Anfang des Jahres die Eröffnungsrede auf der weltbekannten Elektronikmesse CES in Las Vegas hielt. Es gibt wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass Kleidung die Wahrnehmung der Persönlichkeitseigenschaften von Menschen messbar beeinflusst. Und Kleidung kann auch auf die Wahrnehmung des Unternehmens abstrahlen.

Busch präsentierte Siemens als fortschrittlichen Elektronikkonzern, der modernste Technologien vorantreibt und in vielen Zukunftsfeldern aktiv ist. „Technologie, die den Alltag verbessert, für alle.“, lautet das Motto des Siemens-Konzerns. Das 1847 in einem Berliner Hinterhof gegründete Unternehmen ist nicht nur eines der größten in Deutschland, sondern genießt auch international hohes Ansehen. Da lohnt sich doch mal ein genauer Blick …

Dank der globalen Ausrichtung, dem Fokus auf langfristige Wachstumstrends wie zum Beispiel Gesundheit oder Automatisierung und Digitalisierung der Industrie scheint Siemens gut positioniert. Selbst in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld meldet der Münchner Konzern solide Ertragszahlen. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2023/24 (Geschäftsjahresende 30.09.) stieg der Umsatz auf 55,1 Milliarden Euro (Vorjahr: 54,3 Milliarden Euro) und das Nettoergebnis auf 6,9 Milliarden Euro (Vorjahr: 6,6 Milliarden Euro). Bei der Vorlage des Quartalsergebnisses berichtete der Finanzvorstand von sieben großen Software-Lizenzverträgen mit attraktiven Margen und jeweils einem zwei- oder dreistelligen Euro-Millionenbetrag.

Allerdings ist der Auftragseingang des Konzerns in den neun Monaten von Anfang Oktober 2023 bis Ende Juni 2024 gegenüber dem Vorjahr von 68,2 Milliarden Euro auf 61,1 Milliarden Euro geschrumpft. Zum einen gingen im Automatisierungsgeschäft weniger Orders ein, was Siemens auf hohe Lagerbestände und eine schwächere Nachfrage aus China zurückführt. Zum anderen sank der Auftragseingang im Bereich Mobility. In diesem Geschäft hatte Siemens im Vorjahr einige Großaufträge an Land gezogen und musste nun einen Rückgang von 36 Prozent in den ersten neun Monaten hinnehmen. Im laufenden Geschäftsjahr dürfte sich das jedoch kaum auswirken: Analysten erwarten ein leicht höheres bereinigtes Nettoergebnis von rund 8,7 Milliarden Euro (Vorjahr: 8,6 Milliarden Euro), rechnen aber für das kommende Geschäftsjahr mit einem Ergebnis auf Vorjahresniveau (8,6 Milliarden Euro).

Mit seinem betont dynamischen Outfit und seiner Zukunftsvision sendet Roland Busch eine klare Botschaft. Wenn Sie es persönlich gerade nicht ganz so dynamisch brauchen: Unsere strukturierten Papiere bieten Ihnen die Möglichkeit, Risiken im Vergleich zu einem Aktienengagement zu reduzieren. Das könnte in Anbetracht der derzeit unsicheren weltwirtschaftlichen Lage auch klug sein. Unser neues Siemens Express-Zertifikat Memory mit Airbag ist zudem mit einer langen Laufzeit ausgestattet, womit sich auch temporäre Kursrückschläge der Aktie aussitzen lassen.

7 Prozent Zinsen pro Periode bei Behauptung der 80-Prozent-Barriere

Das DekaBank Siemens Express-Zertifikat Memory mit Airbag 12/2030 (WKN DK1C2S) bietet die Möglichkeit von 7 Prozent Zinsen pro Periode sowie einer vorzeitigen Rückzahlung. Vorzeitig wird das Zertifikat zurückgezahlt, wenn der Schlusskurs der Siemens-Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage (erste Beobachtungs- und auch Zinsperiode 14 Monate, danach jeweils 12 Monate) auf oder über der Tilgungsschwelle notiert. Die Tilgungsschwelle liegt am ersten Beobachtungstag im Dezember 2025 bei 100 Prozent des Startwerts und sinkt in den Folgejahren jeweils um fünf Prozentpunkte bis auf 80 Prozent im Jahr 2029.



Während die Tilgungsschwelle entscheidend für den Zeitpunkt der Rückzahlung ist, bestimmt die Barriere von 80 Prozent des Startwerts die Zinszahlung. Der erzielbare Zinsbetrag wird automatisch überwiesen, wenn die Aktie am jeweiligen Beobachtungstag auf oder oberhalb der Barriere schließt. Die Memory-Funktion ermöglicht zudem, dass ausgefallene Zinszahlungen an den folgenden Beobachtungsterminen nachgeholt werden können, wenn die Barriere dann behauptet wird.



Kommt es zu keiner vorzeitigen Rückzahlung und wird die Barriere am Bewertungstag am Laufzeitende unterschritten, drohen Verluste. Statt des Festbetrags wird Anlegenden in diesem Fall eine festgelegte Anzahl im Wert gesunkener Siemens-Aktien übertragen. Die Airbag-Funktion definiert die Anzahl der Aktien (Referenzanzahl), diese ergibt sich auf Grundlage des Basispreises, der wie die Barriere ebenfalls bei 80 Prozent des Startwerts liegt. Zudem ist wie bei jedem Zertifikat das Emittentenrisiko zu beachten, weil insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust des investierten Festbetrags drohen würden.



Die Zeichnung läuft vom 23.09.2024 bis 14.10.2024 (10 Uhr), vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung der Zeichnungsfrist. Der Emissionspreis beträgt 1.010 Euro, inkl. 1,00 % Ausgabeaufschlag.

Disclaimer: Dieses Dokument enthält keine Kostendarstellung, die die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis erfüllt. Einen solchen erhalten Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Finanzinstruments dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Diese Werbeinformation enthält nicht alle relevanten Informationen zu diesem Finanzinstrument. Vor einer Anlageentscheidung in Zertifikate wird potenziellen Anlegern empfohlen, den Wertpapierprospekt zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-II-24“, die Endgültigen Bedingungen unter https://mmscache.deka.de/DE000DK1C2S2_FT.pdf heruntergeladen werden. Sämtliche Wertpapierinformationen sowie das aktuelle Basisinformationsblatt sind ebenfalls bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale (www.deka.de), 60625 Frankfurt kostenlos erhältlich. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Sollten Kurse / Preise genannt sein, sind diese freibleibend und dienen nicht als Indikation handelbarer Kurse / Preise. Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments. Die Werte sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Charlotte Neugebauer ist Leiterin Zertifikate & Produktvermarktung bei der DekaBank.