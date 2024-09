Aktien Frankfurt Ausblick: Dax steigt in Schrittchen wieder in Richtung Rekord

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholung zum Wochenstart zeichnet sich im Dax auch am Dienstag ein kleines Plus ab. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisiert der X-Dax für den deutschen Leitindex einen Anstieg um ein halbes Prozent auf 18.934 Punkte. Der Dax nähert sich in kleinen Schritten wieder dem Rekord der Vorwoche bei 19.044 Punkten.

Nach der Zinswende der US-Notenbank hatte er zwar erstmals die Marke von 19.000 Punkten geknackt, sich aber zunächst nicht über den alten Zwischenhochs vom Mai und September etablieren. Auch der US-Börse fehlt es nach der deutlichen Zinssenkung der US-Notenbank an frischem Schwung. Der Dow Jones Industrial kommt auf Rekordniveau nur noch mühsam voran und den Nasdaq-Indizes fehlen Anschlussgewinne. Sie sind immer noch ein gutes Stück von ihren Höchstständen Mitte Juli entfernt.

Unter den Einzelwerten stechen Baywa vorbörslich mit einer massiven Kurserholung hervor. Der erste Entwurf des von dem angeschlagenen Agrarkonzern beauftragten Sanierungsgutachtens stimmt die Führung optimistisch, dass die Verhandlungen über das Sanierungskonzept erfolgreich abgeschlossen werden können./ag/jha/