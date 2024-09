AT&S-Vorstandschef Andreas Gerstenmayer tritt vorzeitig ab

WIEN/LEOBEN (dpa-AFX) - Der Vorstandschef des österreichischen Leiterplattenherstellers AT&S , Andreas Gerstenmayer, scheidet zum 30. September vorzeitig aus dem Vorstand aus. Die Entscheidung sei "völlig überraschend", erklärte ein Unternehmenssprecher am Dienstag auf Anfrage der österreichischen Nachrichtenagentur APA, ohne weitere Details zu den Hintergründen oder der Nachfolge zu nennen. Der Industrielle Hannes Androsch, dessen Stiftung mit 18 Prozent am Leiterplattenhersteller beteiligt ist, sprach von einer "persönlichen Entscheidung" Gerstenmayers. Die an der Wiener Börse notierte AT&S-Aktie sackte im Tief um bis zu knapp zehn Prozent ab. Zuletzt lag sie acht Prozent im Minus./cgh/fel/APA/men