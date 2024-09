China zündet Kursfeuerwerk - Notenbank senkt Zinsen

Am heutigen Dienstag kommt viel Rückenwind von den Börsen aus Asien an die Wall Street.

Die chinesische People's Bank of China, hat wichtige Zinsen gesenkt, um die Wirtschaft zu stimulieren. Als Folge feierten Festlandaktien, CSI 300, den größten Tageszuwachs seit über 4 Jahren. Auch in der ehemaligen Sonderhandelszone HongKong ging es mit dem HangSeng mehr als 4 % nach oben.

Für die Börse in New York eine willkommnere Einladung nach den gestrigen Rekordständen im Dow Jones, weiter zu steigen.







