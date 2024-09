EQS-News: Francotyp-Postalia Holding AG: Ralf Spielberger (CFO) scheidet aus dem Vorstand aus

EQS-News: Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Francotyp-Postalia Holding AG: Ralf Spielberger (CFO) scheidet aus dem Vorstand aus

Berlin, 24. September 2024 - Der Aufsichtsrat der Francotyp-Postalia Holding AG hat sich heute mit Ralf Spielberger im gegenseitigen Einvernehmen über die vorzeitige Beendigung der Vorstandsbestellung mit sofortiger Wirkung verständigt. Ralf Spielberger scheidet auf eigenen Wunsch aus persönlichen Gründen aus dem Unternehmen aus.

Die Gesellschaft bedankt sich bei Herrn Spielberger für die geleistete Arbeit und wünscht ihm für den weiteren Weg persönlich alles Gute.

Friedrich G. Conzen (CEO) übernimmt die Gesamtverantwortung für die strategische Ausrichtung und operative Führung der FP-Gruppe. Er wird gemeinsam mit dem erfahrenen internationalen Managementteam den Transformationsprozess weiter vorantreiben und die Weichen für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Unternehmens stellen.

