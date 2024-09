UBS-Chef - Gewinnen Marktanteile in Teilen des Investmentbankings

Die Schweizer Großbank UBS zeigt sich zufrieden mit der Entwicklung des Investmentbankings.

"Wir hatten in den letzten drei Quartalen einen ziemlich guten Lauf,", erklärte Konzernchef Sergio Ermotti am Dienstag auf einer von Bank of America organisierten Konferenz. "Wir sehen Marktanteilsgewinne im Aktien- und Devisengeschäft." Auch im Beratungsgeschäft gewinne der Schweizer Konzern Marktanteile, insbesondere in den USA. Die UBS spüre eine starke Dynamik im Hinblick auf die Pipeline und Mandate. Angesichts der aktuellen Marktbedingungen müsse sich aber noch weisen, ob diese Mandate in abgeschlossene Transaktionen mündeten. "Wir beobachten, dass das dritte Quartal ein wenig schwieriger ist", erklärte Ermotti.