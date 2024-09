US-Konsumlaune sinkt vor Präsidentschaftswahl deutlich

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Die Konsumstimmung in den USA hat sich wenige Wochen vor der mit Spannung erwarteten Präsidentschaftswahl so stark eingetrübt wie seit gut drei Jahren nicht mehr.

Das Barometer für die Verbraucherlaune sank im September auf 98,7 Punkte von aufwärts revidierten 105,6 Zählern im August, wie das Institut Conference Board am Dienstag zu seiner Umfrage mitteilte. Das sei der kräftigste Rückgang seit August 2021, sagte die Chefvolkswirtin des Instituts, Dana Peterson. Von Reuters befragte Experten hatten mit 104,0 Zählern gerechnet.

Die Verbraucher schätzten ihre eigene wirtschaftliche Lage negativer ein, ebenso die Entwicklung des Arbeitsmarktes. Auch in Bezug auf ihre künftige Einkommensentwicklung äußerten sie sich skeptischer als zuvor. Der Anteil der Verbraucher, die in den kommenden zwölf Monaten eine Rezession in der größten Volkswirtschaft erwartet, blieb allerdings niedrig.

Politiker, Finanzmärkte und Ökonomen schauen mit Spannung auf die US-Präsidentschaftswahl am 5. November zwischen der demokratischen Vizepräsidentin Kamala Harris und dem Ex-Präsidenten Donald Trump. Wirtschaftliche Themen wie Inflation oder Zinsen könnten für den Ausgang ausschlaggebend sein. Erwartet wird ein knapper Wahlausgang. Die US-Notenbank Federal Reserve hat in der vergangenen Woche angesichts der abflauenden Inflation erstmals seit 2020 ihren Leitzins gesenkt. Sie dürfte in diesem Jahr noch nachlegen, erwarten Ökonomen.

(Bericht von Rene Wagner; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)