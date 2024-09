USA: Verbrauchervertrauen trübt sich deutlich ein

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im September verschlechtert. Der Indikator für die Konsumlaune sei im Vergleich zum Vormonat um 6,9 Punkte auf 98,7 Punkte gesunken, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit 104,0 Punkten gerechnet.

Damit ist das Verbrauchervertrauen so niedrig wie seit Juni nicht mehr. Allerdings wurde der Stimmungsindikator für den Vormonat August nach oben revidiert, von zuvor 103,3 Punkten auf 105,6 Zähler.

Belastet wurde der Indikator durch die Erwartungen der Verbraucher und durch die Einschätzung der aktuellen Lage. Beide Unterindikatoren sind im September jeweils gesunken./jkr/nas