Aktien mit monatlicher Dividende: Hier gibt’s jeden Monat Cash!

Für Anleger, die ein regelmäßiges Einkommen suchen, sind Aktien mit monatlicher Dividende eine attraktive Option. Hier wird die Dividende wie eine monatliche Miete gezahlt, was durchaus seinen Reiz haben kann.

Zwei herausragende Unternehmen, die monatliche Dividenden zahlen und sich langfristig bewährt haben, sind Realty Income (WKN: 899744) und Main Street Capital (WKN: A0X8Y3). Beide bieten relativ stabile Geschäftsmodelle, verlässliche Dividenden und potenzielle Wachstumschancen. Seit Jahren steigende Dividenden zeigen, dass hier einiges richtig gemacht wird.

Doch was genau machen diese Unternehmen, warum sind sie für Anleger potenziell interessant? Und mit welchen Risiken müssen Anleger rechnen? Fragen über Fragen, die wir heute beantworten.

Realty Income: Oder auch “The Monthly Dividend Company”

Realty Income ist ein auf Gewerbeimmobilien spezialisierter Real Estate Investment Trust (REIT). Das Geschäftsmodell basiert auf dem Erwerb von Immobilien und dem Abschluss langfristiger Mietverträge mit bonitätsstarken Unternehmen mit dem Ziel, Mieteinnahmen aus Bestandsimmobilien zu generieren.

Der Fokus liegt auf Einzelhandels-, Büro- und Industrieimmobilien in den USA und Europa. Die Mieter (mehr als 1.500) der über 15.400 Objekte stammen aus verschiedenen Branchen (mehr als 90), darunter Lebensmitteleinzelhandel, Drogerien oder Fitnessketten. Eine hohe Vermietungsquote von fast 99 % unterstreicht die Attraktivität des Portfolios.

Was Realty Income für Investoren weiter interessant macht, ist vor allem die Stabilität des Geschäftsmodells. Die Mieteinnahmen sind durch langfristige Verträge (in der Regel 10 bis 20 Jahre) gesichert.

Ein wichtiger Stabilitätsanker ist das Portfolio selbst, das nicht nur durch seine hohe Diversifikation überzeugt. Es ist nach Aussage von Realty Income zu 90 % resilient gegenüber konjunkturellen Abschwüngen und Bedrohungen durch den E-Commerce.

Der Grund: Viele Logistikimmobilien sind an E-Commerce-Player vermietet und es dominieren Mieter aus nicht-diskretionären oder preissensiblen Bereichen der Wirtschaft. Dies macht die Erträge von Realty Income besonders verlässlich und weniger anfällig für Schwankungen.

Das wohl wichtigste Argument ist die Verwendung von Triple-Net-Mietverträgen. Dabei zahlt der Mieter nicht nur die Miete, sondern kommt auch für Nebenkosten, Instandhaltung, Steuern und Versicherungen auf.

Wie gut das Geschäftsmodell funktioniert, lässt sich gut an der Entwicklung der Fundamentaldaten und der damit verbundenen Dividende ablesen. Realty Income zahlt seit der Gründung im Jahr 1969 Dividenden. Diese wurden in den letzten 29 Jahren ununterbrochen erhöht.

Die erwartete Dividendenrendite liegt aktuell bei etwas über 5 %, was eine gute Einstiegsrendite darstellen könnte. Insbesondere ein zukünftig sinkendes Zinsniveau könnte für operativen Rückenwind sorgen.

Main Street Capital – Finanzierung für Wachstumsunternehmen

Main Street Capital ist die nächste Aktie im heutigen Artikel, die sich durch eine monatliche Dividende auszeichnet. Im Gegensatz zu Realty Income handelt es sich jedoch um eine Business Development Company (BDC).

Kerngeschäft ist die Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen. Es werden Kredite an Unternehmen vergeben, die von traditionellen Banken oft keine Finanzierung erhalten.

Der Fokus liegt dabei auf kleineren Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 10 und 150 Millionen US-Dollar – den sogenannten Lower Middle Markets. Main Street Capital investiert aber auch in das Eigenkapital von aufstrebenden Unternehmen, um von deren Wachstum zu profitieren – klassische Growth Investments also.

Zinseinnahmen aus den vergebenen Krediten und Gewinne aus den Beteiligungen sorgen hier für die Erträge. Da diese kleineren Unternehmen aufgrund des höheren Risikos in der Regel höhere Zinsen bieten, agiert Main Street Capital in einem tendenziell attraktiven Umfeld, besonders weil sie eine Nische zwischen den Großbanken besetzen.

Zwischen 9 und 14 % Effektivrendite sollen auf ein Investment erzielt werden. Auch der Aktienkurs legte seit dem Börsengang im Jahr 2007 ähnlich stark zu.

Die Liste geht weiter: Die monatlichen Dividenden wurden nie gekürzt. Seit dem IPO wurde die Dividende um 123 % erhöht – Dank eines rasant wachsenden Investment-Portfolios.

Die Zeichen stehen dabei weiter auf Wachstum. Vor allem Chancen durch einen wachsenden Mittelstand und der steigenden Nachfrage nach alternativen und flexiblen Finanzierungsquellen stehen im Vordergrund. Risiken sind aber auch eine schwache Konjunktur, die in naher Zukunft mit sinkenden Zinsen beobachtet werden muss.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Realty Income. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Realty Income.

