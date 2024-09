BioNTech oder Moderna: Welche ist die bessere Aktie?

Über die letzten Jahre haben sich die Aktien von BioNTech (WKN: A2PSR2) und Moderna (WKN: A2N9D9) fast im Gleichklang entwickelt. Kein Wunder, waren die beiden Impfstoffhersteller während der Corona-Pandemie schließlich mit die größten Kursraketen auf dem Markt. Mit dem Abflauen der Pandemie gingen aber auch die beiden Biotech-Titel auf eine monatelange Talfahrt und büßten einen Großteil ihrer Gewinne wieder ein.

Doch seit Anfang August haben sich die Aktienkurse stark voneinander entkoppelt. Während die Moderna-Aktie weiter in den Kurskeller rutschte, schoss die BioNTech-Aktie plötzlich in die Höhe. Was ist da los? Und bedeutet das automatisch, dass BioNTech die bessere Wahl ist als Moderna? Ich gebe euch meine Einschätzung zu dieser Frage.

Ganz schlechte Nachrichten bei Moderna

Auslöser der sehr unterschiedlichen Kursentwicklung in den letzten Wochen ist die unterschiedliche Nachrichtenlage bei den beiden Biotech-Konzernen. Während Moderna den Markt mit ganz schlechten Neuigkeiten schockierte, lieferte BioNTech sehr positive Nachrichten. Der Reihe nach:

Moderna kassierte kürzlich seine Umsatzprognose für das aktuelle und das kommende Geschäftsjahr. Während die US-Biotechfirma im laufenden Geschäftsjahr nur noch mit Umsätzen zwischen 3,0 und 3,5 Mrd. US-Dollar rechnet, werden die Erlöse im kommenden wahrscheinlich noch weiter auf 2,5 bis 3,5 Mrd. sinken. Kleine Gedächtnisstütze: In den Corona-Pandemiejahren 2021 und 2022 schoss der Umsatz von Moderna auf über 17,5 Milliarden US-Dollar hoch.

Der massive Umsatzrückgang ist inzwischen zu einem handfesten Problem für Moderna geworden, denn dem Konzern fehlt schlichtweg das Geld zur Finanzierung seiner ehrgeizigen Forschungs- und Entwicklungspläne. So bliebt dem Management nichts anderes übrig, als die F&E-Aufwendungen in den Jahren bis 2028 um 20% zu kürzen.

Moderna wird sich deshalb nur noch auf die diejenigen Wirkstoffe konzentrieren, die gute Chancen auf eine Zulassung haben. 2024 will der US-Konzern noch einen neuen Covid19-Impfstoff sowie einen kombinierten Covid-Grippe-Impfstoff zur Zulassung einreichen.

Nach den gewaltigen Gewinnen der Jahre 2021 und 2022 ist Moderna 2023 wieder tief in die Verlustzone gerutscht. Der Biotech-Konzern erwartet erst 2028 wieder operativ schwarze Zahlen. Bis dahin will das Unternehmen ausreichend profitabel sein, um kein zusätzliches Eigenkapital mehr aufnehmen zu müssen.

Großer Optimismus bei BioNTech

Ganz anders stellt sich die Lage derzeit bei BioNTech dar. Die Onkologie-Pipeline des Mainzer Biotech-Unternehmens sorgt derzeit für großen Optimismus bei Anlegern. Die deutsche Biotech-Firma sieht ihre Zukunft in einem Dreiklang aus mRNA-basierten Krebsimpfstoffen, Immunmodulatoren und zielgerichteten Therapieansätzen.

Besonderes Augenmerk gilt derzeit dem Wirkstoff BNT327/PM8002, der in drei klinischen Studien zu verschiedenen Krebsindikationen sehr gute Ergebnisse lieferte. BioNTech-Chef Ugur Sahin ist nach wie vor guter Dinge, bis 2026 ein erstes Krebsmedikament auf den Markt bringen zu können.

Im Gegensatz zu Moderna läuft es bei BioNTech auch finanziell noch gut. Obwohl die Mainzer aufgrund der rapide sinkenden Nachfrage nach ihrem Covid19-Impfstoff ebenfalls einen massiven Umsatzrückgang hinnehmen mussten, sind sie operativ trotzdem in den schwarzen Zahlen geblieben. Die liquiden Mittel und der Cashflow von BioNTech sind ausreichend hoch, um alle Forschungsaktivitäten weiterhin in vollem Umfang aufrechtzuerhalten.

Ist BioNTech deshalb die bessere Wahl?

Nach diesem kurzen Vergleich des Status quo der beiden Biotech-Unternehmen magst du dir nun denken, dass zweifellos BioNTech die bessere Wahl ist. Doch so einfach ist es nicht.

Hinter beiden Unternehmen stehen immer noch sehr große Fragezeichen. Es ist nach wie vor unsicher, zu welchem Zeitpunkt welches Unternehmen für welchen Wirkstoff eine Zulassung bekommt. Hinzu kommt, dass das wirtschaftliche Potenzial der entwickelten Impfstoffe schwer einzuschätzen ist.

BioNTech hat in meinen Augen allerdings zwei nicht zu unterschätzende Startvorteile. Erstens: Die Pipeline der Deutschen scheint besser gefüllt zu sein als die der Amerikaner. Zweitens: Auch finanziell befindet sich BioNTech in einer komfortableren Lage als Moderna.

Wenn ich mich heute für eine der beiden Aktien entscheiden müsste, dann wäre es die BioNTech-Aktie. Du musst dir aber immer vor Augen halten, dass es sich bei beiden Unternehmen letztlich immer noch um Biotech-Startups handelt.

Sowohl BioNTech als auch Moderna müssen in den kommenden Jahren beweisen, dass die Entwicklung ihrer Covid19-Impfstoffe keine Eintagsfliege war und sie diesen Erfolg wiederholen können. Es wird voraussichtlich noch zwei bis drei Jahre dauern, bis sie diesen Beweis erbringen können.

Bis dahin kann noch viel passieren und schiefgehen. Wenn du nachts gerne ruhig schläfst, sind die beiden Biotech-Aktien eher nicht für dich geeignet. Das Risiko von Fehlschlägen ist immer noch hoch. Dafür locken aber auch sehr große Kurssteigerungspotenziale. Wenn du in eine oder beide Aktie(n) einsteigst, dann solltest du neben guten Nerven auch eine Menge Geduld mitbringen.

