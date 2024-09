Mercedes-Benz – günstige Bewertung lockt noch nicht zum Einstieg.

Vergangene Woche überraschte Mercedes-Benz mit einer Gewinnwarnung aufgrund des schwächelnden Absatzes in China und schickte damit die Aktie auf Talfahrt. In den zurückliegenden Tagen deutete sich eine Stabilisierung an. Zeit einzusteigen?

Katalysator der jüngsten Stabilisierung ist das geplante Konjunkturprogramm in China. Davon könnte möglicherweise auch der Hersteller von Luxus-Fahrzeugen Mercedes-Benz profitieren. Zudem hat Mercedes-Benz auf den zuletzt schwachen Absatz in China reagiert. Auf der Automesse in China im Frühjahr diesen Jahres präsentierten die Stuttgarter unter anderem den neuen elektrischen G580 SUV. den Concept CLA Class, der erste Mercedes-Benz, der auf der neuen MMA-Architektur basiert, sowie die E-Klasse mit langem Radstand. „Wir werden dort alleine in diesem Jahr 15 neue Modelle einführen. Sie sind speziell auf die Bedürfnisse unserer chinesischen Kundschaft zugeschnitten,“ erklärte Konzernchef Ole Källenius kürzlich. Gleichzeitig soll das Modellportfolio wie die A-Klasse und B-Klasse sowie bei den SUV-Coupés deutlich gestrafft werden.

Am vergangenen Montag lud Wirtschaftsminister Robert Habeck zum Autogipfel. Konkrete Maßnahmen wurden noch nicht beschlossen. Zudem engen Haushaltszwänge den Spielraum für Förderungen ein. Dennoch stellte Habeck der Branche Unterstützung in Aussicht.

Angesichts des zunehmenden Preiskampfs im unteren Segment hat Ola Källenius 2022 einen neuen Kurs eingeschlagen und setzt verstärkt auf das Luxussegment mit den Marken Mercedes-Maybach, AMG, die G-Klasse, S-Klasse, GLS und EQS. „Damit steigen auch unsere potienziellen Absatzchancen – das gilt nicht nur für Asien, sondern auch für Europa und die USA. In unserer Strategie haben wir verankert, dass wir profitabel wachsen wollen durch die Neuausrichtung des Portfolios mit Fokus auf die drei Produktkategorien Top-End Luxury, Core Luxury und Entry Luxury“, erklärte Källenius bei der Präsentation der Neuausrichtung Mitte 2022.

Im ersten Halbjahr 2024 zeigte sich, wie anfällig die neue Strategie ist. Der Fahrzeugabsatz sank von 1,019 Millionen im ersten Halbjahr 2023 auf 959.700 in den ersten sechs Monaten diesen Jahres. Damit hat sich der Abstand zum Konkurrenten BMW deutlich vergrößert. Der Umsatzrückgang hielt sich im zweiten Quartal mit rund vier Prozent zwar im Rahmen. Als Stütze erwiesen sich dabei die Mercedes-Benz Vans. In der Autosparte, Mercedes-Benz Cars brach das Ergebnis vor Steuern und Zinsen allerdings um 28,5 Prozent ein. Hintergrund war vor allem der Absatzeinbruch im margenstarken Top-End-Segment.

Mit der jüngsten Gewinnwarnung haben die Marktteilnehmer ihre Erwartungshaltung deutlich zurückgeschraubt. Nach Angaben von Refinitiv ist ein Großteil der Anleger mittelfristig dennoch zuversichtlich für das Papier gestimmt und verweist unter anderem auf die Bewertung. Aktuell weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,6 und eine Dividendenrendite von 9,3 Prozent auf. Trotz der jüngsten Konsolidierung, sind weitere Rücksetzer somit nicht ausgeschlossen.

Chart: Mercedes-Benz

Widerstandsmarken: 60,00/63,45/66,05/68,70 EUR

Unterstützungsmarken: 54,90/50,50 EUR

Die Aktie von Mercedes-Benz bewegt sich seit Ende 2020 in einer Bandbreite zwischen EUR 50,50 und EUR 77,25. Im April diesen Jahres kratzte das Papier zuletzt an der oberen Begrenzung der Range. Seither ist die Aktie auf Konsolidierungskurs und sank Anfang der Woche zeitweise unter EUR 54,90. In den vergangenen beiden Tagen stiegen einige Bullen ein und schoben das Papier auf EUR 56,70. Der kurzfristige MACD-Indikator drehte daraufhin nach oben. Der kurzfristige RSI-Indikator befindet sich aktuell noch im neutralen Bereich. Neue Kaufimpulse erhält der DAX®-Wert frühestens bei einem Ausbruch aus dem seit April gebildeten Abwärtstrend und damit erst oberhalb von EUR 60. Dadurch würde sich Potenzial bis EUR 63,45 und im weiteren Verlauf bis EUR 66,05 eröffnen. Bis dahin muss jedoch mit weiteren Rücksetzern bis EUR 54,90 gerechnet werden. Kippt die Aktie unter EUR 54,90 droht gar eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis EUR 50,50.

Mercedes-Benz in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 13.10.2022–25.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Mercedes-Benz in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 26.09.2019 – 25.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Aktienanleihen oder Garant Cap Anleihen könnten eine interessante Anlagemöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen Aktienanleihe wird der Basispreis bei 85 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie von Mercedes-Benz am finalen Bewertungstag auf Höhe des Basispreises oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Bei der Garant Cap Anleihe erhalten Anleger am Laufzeitende mindestens den Nennwert zurück. Notiert die Aktie über dem Referenzpreis partizipieren Anleger von dieser Aufwärtsbewegung bis maximal 140 Prozent des Referenzpreises. Faktor Optionsscheine bieten Anlegern die Möglichkeit täglich mit dem festgelegten Hebel überdurchschnittlich an der Kursentwicklung der Mercedes-Benz-Aktie zu partizipieren. Allerdings drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Basiswert die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Zudem sind sie aufgrund ihrer Konstruktion nicht als langfristige Anlage geeignet.

