Bayer beantragt US-Zulassung von Krebsmittel für weitere Indikation

Frankfurt (Reuters) - Gestützt auf positive Testergebnisse hat Bayer in den USA die Zulassung des Krebsmittels Darolutamid für den Einsatz in einem weiteren Krankheitsfeld beantragt.

Die Phase-III-Studie habe gezeigt, dass Darolutamid in Verbindung mit einer Androgendeprivationstherapie das Sterberisiko von Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC) deutlich senke, teilte der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern am Donnerstag mit. "Sollte die Zulassung für diese zusätzliche Indikation in den USA erteilt werden, könnten die dortigen Ärzte die Behandlung flexibler an die individuellen Bedürfnisse der Patienten anpassen."

