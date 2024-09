EQS-News: Gerresheimer, Stevanato Group und SCHOTT Pharma schließen strategische 'Alliance for RTU'

EQS-News: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Kooperation

Gerresheimer, Stevanato Group und SCHOTT Pharma schließen strategische "Alliance forRTU"

Marktakzeptanz von „Ready-to-Use“-Primärverpackungen schreitet voran

Verbesserung der Betriebseffizienz in pharmazeutischen Herstellungsprozessen

Erhöhung der Patientensicherheit durch hochwertige sterile Primärverpackungen

Düsseldorf, 26. September 2024. Die Gerresheimer AG (MDAX: GXI), innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, die Stevanato Group S.p.A. (NYSE: STVN) und die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA (MDAX: 1SXP) haben eine strategische Industrieallianz („Alliance for RTU") geschlossen, um die Marktakzeptanz von Ready-to-Use (RTU)-Fläschchen und -Karpulen zu fördern.

Ziel der „Alliance for RTU“ ist es, Pharmaunternehmen, CMOs und CDMOs Expertise und technisches Know-how über hochwertige sterile Primärverpackungen, insbesondere abfüllfertige Fläschchen und Karpulen, zur Verfügung zu stellen und die Vorteile von RTU-Konfigurationen gegenüber herkömmlichen Bulk-Verpackungen hervorzuheben.

Geringere Risiken und niedrigere Gesamtbetriebskosten

Herkömmliche Fill & Finish-Prozesse bergen verschiedene betriebliche Risiken und erfordern eine höhere Effizienz. Durch die Einführung einer industriellen Ready-to-Use (RTU)-Anlage können Pharmaunternehmen und Auftragshersteller (CMOs) von geringeren Betriebsrisiken, höherer Flexibilität und Effizienz sowie weniger Abfall profitieren. Die RTU-Technologie kann dazu beitragen, Prozesse zu rationalisieren, die Produktivität zu steigern und somit die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu senken, während gleichzeitig das Kontaminationsrisiko verringert und die Einhaltung des EU-GMP-Annex 1 erleichtert wird.

Pharmaunternehmen, CMOs und CDMOs, die sich für Ready-to-Use-Primärverpackungen entscheiden, können von qualitativ hochwertigeren Produkten profitieren, die dazu beitragen, die Freisetzung von Glaspartikeln und das Risiko von Glasbruch oder defekten Produkten zu minimieren und gleichzeitig das darin enthaltene Medikament während seines gesamten Lebenszyklus zu schützen.

Offene Expertenplattform für den RTU-Industriestandard

Darüber hinaus treibt der Markt Investitionen in fortschrittliche aseptische Abfülltechnologien voran. Grund ist die steigende Nachfrage nach injizierbaren Arzneimitteln und der regulatorische Druck zur Einhaltung von Sicherheitsstandards. In diesem Zusammenhang will die „Alliance for RTU“ eine Expertenplattform schaffen, die auch anderen Akteuren der Branche offensteht. Sie soll den Herstellern helfen, sich über die wichtigsten Vorteile von RTU-Verfahren und -Produkten zu informieren, um Investitionen für den Übergang zu diesen effizienten Abfüllsystemen besser beurteilen zu können, die ihren besonderen Anforderungen entsprechen – von klinischen Anwendungen bis hin zur breiten kommerziellen Nutzung.

„Als Industrie sind wir auf den Übergang zu RTU-Fläschchen und -Karpulen bestens vorbereitet“, sagte Lukas Burkhardt, Mitglied des Vorstands der Gerresheimer AG. „Mit den jüngsten Fortschritten ist die RTU-Verarbeitung nun eine ausgereifte Technologie, die das operative Geschäft unserer Kunden in Bezug auf Effizienz, Kosten und Markteinführungszeit verbessern wird.“

„RTU-Fläschchen und -Karpulen stellen einen bedeutenden Fortschritt in der Produktqualität dar und bieten mehr Zuverlässigkeit und Effizienz in pharmazeutischen Prozessen. Diese Allianz ermöglicht es uns, noch deutlicher zu machen, wie RTU-Lösungen die Standards in der gesamten Branche anheben und eine sicherere und effektivere Bereitstellung von Medikamenten für Patienten weltweit gewährleisten“, sagte Franco Stevanato, CEO der Stevanato Group.

„Die Verlagerung hin zu Ready-to-Use-Fläschchen und -Karpulen spiegelt einen kollektiven Trend in der Industrie wider, Qualität und Effizienz in aseptischen Abfüllprozessen zu verbessern. Diese Allianz zeigt, dass wir bereit sind, unsere Kapazitäten zu erweitern und damit diesen Markttrend zu unterstützen“, sagte Andreas Reisse, CEO von SCHOTT Pharma. „Ready-to-Use-Lösungen können Komplexität reduzieren und die strengen Anforderungen der modernen Pharmaproduktion besser erfüllen.“

Die „Alliance for RTU“ wird offiziell auf der CPHI in Mailand am 8. Oktober 2024 im Rahmen einer eigenen Veranstaltung auf dem Messegelände vorgestellt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.alliance-for-rtu.com.



Über Gerresheimer

Gerresheimer ist ein innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikindustrie. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio an pharmazeutischen Containment-Lösungen, Drug Delivery Systemen und Medizinprodukten sowie Lösungen für die Gesundheitsindustrie. Die Produktpalette umfasst digitale Lösungen zur Therapieunterstützung, Medikamentenpumpen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren und Inhalatoren sowie Fläschchen, Ampullen, Tablettenbehälter, Tropfflaschen, sonstige Flaschen und mehr. Gerresheimer sorgt für die sichere Verabreichung und zuverlässige Verabreichung von Medikamenten an den Patienten. Mit 35 Produktionsstandorten in 16 Ländern in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer global präsent und produziert lokal für regionale Märkte. Mit rund 12.000 Mitarbeitern erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 2 Mrd. €. Die Gerresheimer AG ist im MDAX der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE000A0LD6E6).

www.gerresheimer.com

Über die Stevanato Group

Die 1949 gegründete Stevanato Group ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die pharmazeutische, biotechnologische und biowissenschaftliche Industrie in den Bereichen Drug Containment, Drug Delivery und Diagnostik. Die Gruppe bietet ein integriertes, komplettes Portfolio von Produkten, Prozessen und Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden über den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln in jeder Entwicklungs-, klinischen und kommerziellen Phase gerecht werden. Die Kernkompetenzen der Stevanato Group im Bereich der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung, ihr Engagement für technische Innovationen und ihre technischen Spitzenleistungen sind von zentraler Bedeutung für ihre Fähigkeit, ihren Kunden Mehrwertlösungen anzubieten.

www.stevanatogroup.com

Über SCHOTT Pharma

Gesundheit ist entscheidend. Deshalb entwickelt SCHOTT Pharma wissenschaftlich fundierte Lösungen, die gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu verwenden sind. Das Portfolio umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente, etwa vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und Ampullen. Über 4.600 Menschen aus über 60 Nationen arbeiten bei SCHOTT Pharma jeden Tag daran, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung zu leisten. Mit 16 hochmodernen Werken in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten. Über 1.000 eigens entwickelte Patente und Technologien und ein modernes R&D-Zentrum in der Schweiz unterstreichen den Innovationsfokus des Unternehmens. Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat ihren Hauptsitz in Mainz und ist im MDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Sie ist Teil der SCHOTT AG, einem Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung. In diesem Sinne setzt sich SCHOTT Pharma nachhaltig für Gesellschaft und Umwelt ein und hat sich verpflichtet bis 2030 klimaneutral zu werden. Die 30 führenden Pharmahersteller injizierbarer Medikamente und insgesamt über 1.800 Kunden arbeiten mit SCHOTT Pharma zusammen. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 899 Millionen Euro.

www.schott-pharma.com

Kontakte

Gerresheimer AG

Medien

Jutta Lorberg

Tel. +49 211 6181 264

jutta.lorberg@gerresheimer.com

Investor Relations

Guido Pickert

Tel. +49 152 900 14145

gerresheimer.ir@gerresheimer.com

SCHOTT Pharma

Medien

Joana Kornblum

Tel. +49 151 29223552

joana.kornblum@schott.com

Investor Relations

Jasko Terzic, CFA

ir.pharma@schott.com



Stevanato Gruppe

Medien

media@stevanatogroup.com

Cassie Gonzalez

stevanatoUS@teamlewis.com

Investor Relations

Lisa Miles

lisa.miles@stevanatogroup.com

