EQS-News: Nordex Group erweitert Turmportfolio für N175/6.X um Hybridturm mit 200 Meter Nabenhöhe

Nordex Group erweitert Turmportfolio für N175/6.X um Hybridturm mit 200 Meter Nabenhöhe



Hamburg, 26. September 2024. Die Nordex Group erweitert ihr Angebot an Türmen für die Turbine des Typs N175/6.X um einen Hybridturm mit der bisher höchsten Nabenhöhe von 200 Metern. Durch die große Nabenhöhe von 200 Metern bewegt sich der Rotor der Anlage mit einem Durchmesser von 175 Metern in Windströmungen mit deutlich höheren Geschwindigkeiten und weniger Turbulenzen. Dies ist an Standorten mit geringeren Windgeschwindigkeiten von Vorteil.

Der Turm basiert auf der Konstruktion des eigens entwickelten Nordex-Hybridturms, den das Unternehmen bereits 2024 mit zwei Prototypen und einem vollständigen Windpark in Finnland erfolgreich erprobt hat. Der neue 200 Meter hohe Hybridturm unterstreicht die geplante Erweiterung der Produktvarianten für diese Anlage, um Entwicklern und Betreibern kontinuierlich neue Lösungen im Binnenland zu bieten, gerade in ausgewählten Märkten wie Deutschland, Finnland und Schweden.

Die Nordex Group bietet die Turbine N175/6.X auf Stahlrohrtürmen mit Nabenhöhen von 112 Metern, 142 Metern und 162 Metern sowie auf Hybridtürmen mit einer Nabenhöhe von 179 Metern und künftig 200 Metern an.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 52 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Konzernumsatz von rund EUR 6,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.200 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

