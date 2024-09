Hugo Boss AG: Insider und Großinvestor stocken die Beteiligung auf!

Die Hugo Boss AG steht derzeit im Spannungsfeld eines sich wandelnden Marktumfelds und unsicherer Prognosen. Trotz Herausforderungen in der 1. Jahreshälfte 2024, die zu einer Senkung der Umsatz- und Gewinnprognosen führten, setzt das Unternehmen weiterhin auf seine Wachstumsstrategie „CLAIM 5“, um Marktanteile zu gewinnen. Vorstandsvorsitzender Daniel Grieder und Großinvestor Frasers Group haben jüngst ihre Beteiligungen aufgestockt, was das Vertrauen in das langfristige Potenzial des Unternehmens unterstreicht. Gleichzeitig steht Hugo Boss unter verstärktem Druck von Leerverkäufern, was potenziell zu einem Short Squeeze führen könnte.