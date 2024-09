Kanadas Premierminister Trudeau übersteht Misstrauensvotum

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Ottawa (Reuters) - In Kanada hat der liberale Ministerpräsident Justin Trudeau ein von der konservativen Partei im Parlament eingebrachtes Misstrauensvotum überstanden.

Die Abgeordneten des Unterhauses votierten am Mittwoch mit 211 zu 120 Stimmen gegen den Antrag der konservativen Oppositionspartei. Die Konservativen kündigten allerdings weitere Anträge dieser Art an.

Trudeau hatte Anfang des Monats eine politische Schlappe erlitten. Eine kleine Partei, die seine liberale Minderheitsregierung an der Macht hält, zog ihre Unterstützung zurück. Der Schritt bedeutet nicht, dass Trudeau in unmittelbarer Gefahr ist, zurücktreten und Neuwahlen ausrufen zu müssen. Der Regierungschef muss jedoch die Unterstützung der Oppositionsabgeordneten im Unterhaus suchen, wenn er den Haushalt verabschieden und Vertrauensabstimmungen überstehen will.

Jüngste Umfragen deuten darauf hin, dass Trudeau, der seit rund neun Jahren im Amt ist, bei einer Neuwahl deutlich gegen die oppositionellen Konservativen verlieren würde.

