Manager Ametsreiter wird neuer Chef der Bertelsmann-Stiftung

GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Der frühere Chef von Vodafone Deutschland steht demnächst an der Spitze der Bertelsmann-Stiftung. Er tritt zum 1. Januar 2025 die Nachfolge von Ralph Heck an, der zum Jahresende in bestem gegenseitigem Einvernehmen als Vorstandsvorsitzender ausscheide, wie die Stiftung mitteilt. Er war seit 2020 deren Chef und wechsele nun ins Kuratorium.

Mit Hannes Ametsreiter sei ein "erfahrener und renommierter Top-Manager" in das Amt des Vorstandsvorsitzenden berufen worden, hieß es weiter. Der gebürtige Österreicher blicke auf über 21-jährige Vorstandserfahrung und langjährige Führungspositionen in der Telekommunikationsbranche zurück. Unter anderem war er von 2015 bis 2022 CEO von Vodafone Deutschland.

Die Stiftung veröffentlicht Analysen und Studien aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Sie beschäftigt rund 330 Mitarbeiter an den Standorten Gütersloh, Berlin und Brüssel und ist neben der Familie Mohn Hauptanteilseigner des Bertelsmann-Konzerns./fld/DP/nas