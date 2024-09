Micron überzeugt und China stimuliert Wirtschaft

Direkt zum Video auf YouTube

Nach der gestrigen Verschnaufpause an der Wall Street wird einem schnell klar, dass die Skepsis neuerlicher Euphorie weicht. Dafür gibt es im wesentlichen drei gute Gründe, zum einen die starken Zahlen und der überzeugende Ausblick beim Chipunternehmen Micron gestern nachbörslich, des Weiteren die Ankündigungen aus China alles erforderliche zu unternehmen, um die Wirtschaft zu stützen, z.B. mit zusätzlicher Liquidität (140 Mrd. US $) und drittens der bisher ausbleibenden Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon.



00:00 Intro | Begrüßung

00:20 Überblick | Micron

01:45 China stimuliert Wirtschaft | Arbeitsmarkt

03:22 Europa (EZB, DAX, Commerzbank, BASF u.a.)

05:30 China, Japan, Stahlbranche | Gold, Öl

07:25 Geopolitik | US Wahlen

10:06 Delta Airlines | Adobe | McDonald’s

11:44 Finanzbereich | Pfizer | Boeing

13:13 Caterpillar | Spirit | Qualcomm

14:44 Microsoft | OpenAI

16:44 PayPal | Micron

19:27 Jefferies | H.B. Fuller

20:38 Analysten zu Starbucks, Meta, Palantir





Zur KI-Blume: https://kiblume.de *

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *







*Werbung



#finanzmarkt #eröffnungsglocke