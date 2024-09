SNB senkt Leitzins auf 1,00 Prozent

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat den Leitzins erneut gesenkt. Er liegt nun bei 1,00 Prozent nach zuvor 1,25 Prozent, wie die SNB am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten diesen Zinsschritt im Schnitt erwartet. Der Inflationsdruck in der Schweiz sei gegenüber dem Vorquartal nochmals deutlich zurückgegangen, hieß es in der Mitteilung zur Zinsentscheidung. Mit der Senkung des SNB-Leitzinses trage die Notenbank dem tieferen Inflationsdruck Rechnung.

Zudem könnten in den nächsten Quartalen weitere Zinssenkungen erforderlich werden, um die Preisstabilität in der mittleren Frist zu gewährleisten. Gleichzeitig sei die SNB weiterhin bereit, bei Bedarf am Devisenmarkt aktiv zu sein.

Schon im März und im Juni hatte die SNB den Leitzins um jeweils 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Zuvor hatte die Notenbank ab Juni 2022 den Leitzins von damals minus 0,75 Prozent in nur fünf Schritten auf 1,75 Prozent angehoben.